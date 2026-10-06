سینمای ایران میزبان ۶ میلیون و ۵۸۳ هزار مخاطب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، با گذشت ۶ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۵ و با توجه به شرایط اجتماعی ناشی از جنگ رمضان از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴، سینمای ایران از یک فروردین تا پایان روز ۳۱ شهریور و مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) میزبان ۶ میلیون ۵۸۳ هزار و ۲۷۶ مخاطب شد.

بر اساس این گزارش، سینماهای سراسر کشور به تفکیک در فروردین سال جاری میزبان ۲۲۶ هزار و ۱۷ مخاطب، اردیبهشت میزبان ۹۵۱ هزار و ۸۲۳ مخاطب، خرداد میزبان یک میلیون و ۶۸ هزار و ۵۸۳ مخاطب، تیر میزبان ۶۰۴ هزار و ۶۸۵ مخاطب، مرداد میزبان یک میلیون ۴۹۴ هزار ۴۰۲ مخاطب و شهریور میزبان ۲ میلیون ۲۳۷ هزار و ۷۶۶ مخاطب شدند که با توجه شرایط ویژه کشور در روزهای آغاز سال جاری، شاخص رشد مخاطبان در ماه های منتهی به نیمه سال سیر صعودی و افزایشی گرفتند.

همچنین در بازه ذکرشده گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۴۳۰، ۶۲۴، ۵۵۷، ۸۲۵ میلیارد تومان دست پیدا کردند.

پردیس سینمایی کوروش با ۳۶۵ هزار و ۹۹ مخاطب در صدر پردیس‌های سینمایی پرمخاطب نیمه اول سال قرار گرفت که پس از آن پردیس سینمایی ایران مال با ۲۸۷ هزار و ۷۳، پردیس سینمایی هدیش با ۱۹۰ هزار و ۵۵۳، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۵۰ هزار و ۹۵۲، پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۴۹ هزار و ۶۲۲، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز با ۱۴۷ هزار و ۴۳۹، پردیس سینمایی آزادی با ۱۳۷ هزار و ۹۸۳، پردیس سینمایی لوتوس مال با ۱۱۱ هزار و ۵۱۸، پردیس سینمایی ساحل اصفهان با ۱۱۰ هزار و ۲۶۳، پردیس سینمایی بام نیایش با ۱۰۷ هزار و ۷۴۴، پردیس سینمایی مگامال با ۱۰۷ هزار و ۵۱۹، پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان با ۱۰۳ هزار و ۵۶۹، پردیس سینمایی بازار شهر قم با ۹۰ هزار و ۷۶۱، پردیس سینمایی پرشین مهرشهر کرج با ۸۵ هزار و ۹۳۰، سینما سپیدرود رشت با ۸۵ هزار و ۶۸۷، پردیس سینمایی باغ کتاب با ۸۴ هزار و ۴۹۴، پردیس سینمایی مهر کوهسنگی مشهد با ۸۲ هزار و ۹۳۵، پردیس سینمایی استاد تارخ شیراز با ۸۱ هزار و ۲۱، پردیس سینمایی ملت با ۷۷ هزار و ۸۴۱، پردیس سینمایی چهارسو با ۷۷ هزار و ۱۸۷، پردیس سینمایی خلیج‌فارس اهواز با ۷۵ هزار و ۷۰۲، پردیس سینمایی بندرعباس مال با ۷۵ هزار و ۳۵۸، پردیس سینمایی همیلا با ۷۲ هزار و ۹۱، پردیس سینمایی پارک بازار مشهد با ۷۱ هزار و ۸۱۳، پردیس ویلاژتوریست مشهد با ۷۱ هزار و ۳۴، پردیس سینمایی نارسیس با ۷۱ هزار و ۱۳، پردیس سینمایی اطلس مشهد با ۷۰ هزار و ۶۹۲، پردیس سینمایی شیراز مال با ۶۸ هزار و ۲۲۰، پردیس سینمایی اصفهان مال با ۶۱ هزار و ۷۹۷ ، مجموعه سینمایی سیمرغ مشهد با ۵۹ هزار و ۸۳۳ ، سینما سپهر ساری ۵۹ هزار و ۶۶ ، سینما ساویز کرج ۵۸ هزار و ۳۹۹، پردیس سینمایی اطلس مال ۵۵ هزار و ۱۶۸، پردیس سینما پلازا ۵۴ هزار و ۹۷۴، سینما سپاهان اصفهان ۵۴ هزار ۱۸۷، پردیس سینمایی شمیران ۵۳ هزار و ۴۳۸، پردیس سینمایی گلشن مشهد ۵۲ هزار و ۷۹۸، سینما آزادی کرمانشاه ۵۲ هزار و ۶۰، سینما آفریقا مشهد ۵۱ هزار و ۹۴۲ و پردیس سینمایی گلستان شیراز ۵۰ هزار و ۹۵۳ مخاطب نیز به ترتیب در فهرست ۴۰ سینمای نخست قرار گرفتند.

فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با یک میلیون ۲۵۹ هزار و ۲۷۵ مخاطب، «استخر» به کارگردانی سروش صحت با یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۸ مخاطب، «ماجراجویی در جزیر جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۷۵۴ هزار و ۲۱۱ مخاطب، «آنتیک» به کارگردانی محمدهادی ناییجی با ۵۵۰ هزار و ۳۷۷ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با ۳۸۶ هزار و ۳۱۶ مخاطب، «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۶۲ هزار و ۷۰۳ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۵۵ هزار و ۶۸۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۲۸۱ هزار و ۵۰۷ مخاطب، «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی کیا با ۲۷۸ هزار و ۵۵۸ مخاطب و «ناپلئون در باغ زردآلو» به کارگردانی حامد محمدی روزبهانی با ۱۵۰ هزار و ۷۸۲ مخاطب نیز در فهرست ۱۰ فیلم پرمخاطب نیمه اول سال قرار گرفتند.