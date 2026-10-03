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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

پرداخت ۱۳۴ میلیارد ریال صدقه در قزوین طی نیمه نخست امسال

پرداخت ۱۳۴ میلیارد ریال صدقه در قزوین طی نیمه نخست امسال

قزوین- مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: مردم این استان در نیمه نخست امسال بیش از ۱۳۴ میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری اظهار کرد: مردم نیکوکار استان قزوین در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۱۳۴ میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ درصدی داشته است.

وی با قدردانی از مشارکت خیران استان افزود: صدقات پرداختی مردم برای رفع مشکلات نیازمندان و در سرفصل‌های مختلف از جمله تأمین، تعمیر و احداث مسکن، اشتغال‌زایی، تأمین جهیزیه، شوق زیارت، امور فرهنگی، تهیه لوازم‌التحریر، تأمین پوشاک، امور معیشتی، درمان و سایر نیازهای مددجویان هزینه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: با توجه به کاهش حجم پول نقد در مبادلات روزمره مردم، کمیته امداد استان برای تسهیل پرداخت صدقات و نذورات، روش‌های غیرنقدی را توسعه داده است.

ظاهری یکی از این روش‌ها را اپلیکیشن «صدقه من» عنوان کرد و گفت: هم‌استانی‌ها می‌توانند با دانلود و نصب این اپلیکیشن از سکوهای «بازار» و «مایکت»، صدقات و سایر نذورات خود را پرداخت کنند.

وی افزود: همچنین شهروندان می‌توانند با ارسال عدد ۸ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳، صدقات و نذورات خود را به نیازمندان اختصاص دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین تأکید کرد: استفاده از روش‌های غیرنقدی، امکان مشارکت آسان‌تر مردم در امر خیر را فراهم می‌کند و صدقات پرداختی در چارچوب سرفصل‌های حمایتی کمیته امداد برای رفع نیازهای جامعه هدف هزینه خواهد شد.

کد مطلب 6966484

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