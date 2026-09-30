۳۶ درصد از جمعیت فریدن تحت پوشش کمیته امداد هستند

جعفر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : در حال حاضر ۳۶ درصد از مردم شهرستان فریدن از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهرهمند هستند و این نهاد تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه، کیفیت خدمترسانی به جامعه هدف را ارتقا دهد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد مردم در نحوه پرداخت صدقات و کاهش استفاده از پول نقد گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی و استقبال عمومی از پرداختهای الکترونیک، کمیته امداد در حال ترویج روشهای آنلاین برای جمعآوری صدقات است که این اقدام نه تنها روند پرداخت را تسهیل میکند، بلکه شفافیت و نظارت بیشتری بر هزینهکرد کمکها فراهم میآورد.
بهرامی ادامه داد: در حال حاضر ماهانه بیش از ۱۴۰ میلیون تومان صدقه از طریق صندوقهای صدقات در سطح شهرستان جمعآوری میشود؛ با این حال پیشبینی میکنیم با ترویج و جایگزینی روشهای آنلاین، شاهد افزایش چشمگیر این مشارکتها باشیم.
رئیس کمیته امداد شهرستان فریدن گفت: تمام مبالغ جمعآوری شده در سرفصلهای مشخص، از جمله امور درمانی نیازمندان هزینه میشود
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