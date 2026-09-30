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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

۳۶ درصد از جمعیت فریدن تحت پوشش کمیته امداد هستند

۳۶ درصد از جمعیت فریدن تحت پوشش کمیته امداد هستند

فریدن -رئیس کمیته امداد فریدن با بیان اینکه ۳۶ درصد از جمعیت این شهرستان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، از برنامه‌ریزی برای جایگزینی روش‌های نوین پرداخت به جای صندوق‌های صدقات سنتی خبر داد.

جعفر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : در حال حاضر ۳۶ درصد از مردم شهرستان فریدن از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند هستند و این نهاد تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه، کیفیت خدمت‌رسانی به جامعه هدف را ارتقا دهد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد مردم در نحوه پرداخت صدقات و کاهش استفاده از پول نقد گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی و استقبال عمومی از پرداخت‌های الکترونیک، کمیته امداد در حال ترویج روش‌های آنلاین برای جمع‌آوری صدقات است که این اقدام نه تنها روند پرداخت را تسهیل می‌کند، بلکه شفافیت و نظارت بیشتری بر هزینه‌کرد کمک‌ها فراهم می‌آورد.

بهرامی ادامه داد: در حال حاضر ماهانه بیش از ۱۴۰ میلیون تومان صدقه از طریق صندوق‌های صدقات در سطح شهرستان جمع‌آوری می‌شود؛ با این حال پیش‌بینی می‌کنیم با ترویج و جایگزینی روش‌های آنلاین، شاهد افزایش چشمگیر این مشارکت‌ها باشیم.

رئیس کمیته امداد شهرستان فریدن گفت: تمام مبالغ جمع‌آوری شده در سرفصل‌های مشخص، از جمله امور درمانی نیازمندان هزینه می‌شود 

کد مطلب 6963213

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