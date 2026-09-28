به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد، قباد مبشری اظهار کرد: جشن عاطفهها از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: در دو هفته نخست مهرماه، پایگاههای جشن عاطفهها در هزار مدرسه استان یزد مستقر میشوند تا دانشآموزان و خیران کمکهای خود را برای حمایت از دانشآموزان نیازمند اهدا کنند.
در مراسمی که با حضور جمعی از دانشآموزان در دبیرستان پسرانه مؤمنین یزد برگزار شد، زنگ عاطفهها به صدا درآمد و دانشآموزان با اهدای کمکهای خود در این پویش مشارکت کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد نیز در این مراسم، جشن عاطفهها را نمادی از همدلی، مهربانی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست.
دهستانی با اشاره به پیشرفتهای علمی و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران، این دستاوردها را حاصل تلاش در مدرسه و کلاس درس و کوشش معلمان دانست و بر نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده تأکید کرد.
مردم و خیران میتوانند با استفاده از کد دستوری #۰۳۵۸۸۷۷۸۸، اپلیکیشن «صدقه من» و همچنین مراجعه به پایگاههای مستقر در مدارس و دفاتر کمیته امداد در جشن عاطفهها مشارکت کنند.
در پایان این مراسم نیز از شماری از خیران مدرسهساز و نیکوکاران فعال در حوزه حمایت از دانشآموزان تجلیل شد.
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