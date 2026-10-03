چهارمین قهرمانی تکراری کره جنوبی در فوتبال بازی های آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ساعت 14 امروز بین تیم‌های امید کره جنوبی و ژاپن برگزار شد که کره‌ای‌ها با تک‌گل «ایوم جی‌سونگ» از سد رقیب سنتی خود عبور کردند و برای چهارمین دوره متوالی به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافتند.

کره جنوبی و ژاپن برای سومین دوره متوالی در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی مقابل یکدیگر قرار گرفتند و این بار نیز کره‌ای‌ها بودند که جام قهرمانی را بالای سر بردند تا سلطه خود بر فوتبال بازی‌های آسیایی را ادامه دهند.

در دیدار رده‌بندی نیز چین در ضربات پنالتی برابر ازبکستان به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

تیم فوتبال امید ایران نیز در گروه B این رقابت‌ها حضور داشت اما نتوانست از مرحله گروهی صعود کند. این تیم در نخستین دیدار برابر امارات به پیروزی رسید، مقابل چین به تساوی رضایت داد و در آخرین مسابقه برابر کره شمالی شکست سنگینی را تجربه کردند تا با کسب تنها چهار امتیاز، از ادامه مسابقات بازبمانند.

حذف زودهنگام تیم امید ایران در شرایطی رقم خورد که این تیم با هدف حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی راهی ناگویا شده بود، اما شکست سنگین در آخرین بازی مرحله گروهی فرصت ادامه مسیر و رقابت برای کسب مدال را از شاگردان حسین عبدی گرفت.