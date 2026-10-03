سه بازیکن به استقلال اضافه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال برای آماده‌سازی حضور در دیدار حساس برابر تراکتور در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر، پس از یک روز استراحت از امروز شنبه ۱۱ مهر از سر گرفته می‌شود.

آبی‌پوشان پایتخت به دلیل حضور تعداد زیادی از بازیکنان خود در اردوهای تیم‌های ملی، در تعطیلات لیگ برتر دیدار تدارکاتی برگزار نکردند و تمرینات خود را بر اساس برنامه کادر فنی دنبال کردند. در روزهای گذشته سه بازیکن استقلال که همراه تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ حضور داشتند، به تمرینات این تیم اضافه شدند و از امروز نیز انتظار می‌رود عارف آقاسی، سامان فلاح و صالح حردانی که در اردوی تیم ملی بزرگسالان حضور داشتند، به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه شوند.

استقلال در هفته هشتم لیگ برتر باید در یکی از مهم‌ترین دیدارهای این هفته به مصاف تراکتور برود. دو تیم در حال حاضر در رده‌های اول و دوم جدول قرار دارند و این مسابقه روز پنجشنبه ۱۶ مهر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.