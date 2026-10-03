به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آریا یوسفی، مدافع - هافبک جوان تیم ملی فوتبال کشورمان که به یکی از پایه ثابت‌ترین اعضای اردونشینان تیم ملی تبدیل شده، پس از پایان فیفادی سپتامبر به بیان نکاتی پرداخت که در زیر می‌خوانید.

* در این اردو در دو بازی مقابل ازبکستان و روسیه در دو نقش متفاوت به میدان رفتی و نشان دادی که می‌توانی در چند پست به تیم کمک کنی. خودت از نظر فنی و تاکتیکی این دو بازی را چطور ارزیابی می‌کنی و بازی در این نقش‌های متفاوت چه تجربه‌ای برایت داشت؟

در سپاهان چند سالی است که دفاع راست بازی می‌کنم، البته در دوره‌های قبل سپاهان وینگر بازی می‌کردم. من تابع تصمیم کادر فنی هستم و یک بار هم در مصاحبه با شبکه سه عرض کردم که برایم هیچ فرقی نمی‌کند در چه پستی بازی کنم. کادر فنی تیم ملی اخیراً برای من از قبل جام جهانی تغییر پستی دادند که باعث شد هم گل بزنم و پاس گل بدهم. من هدفم کمک به تیم ملی است و هرجا که تشخیص کادر فنی باشد، بازی می‌کنم. تیم ملی و کادر فنی باعث شدند من در پست‌های مختلف توانمندتر شوم و این لطف بزرگی به بنده بود. فکر می‌کنم در این پست‌ها توانستم پاسخ نیاز کادر فنی را بدهم، هرچند قطعاً هرچقدر هم تلاش کنم کم است و با ایده‌آل همه ما بازیکنان فاصله داریم.

* بعد از بازی با ازبکستان گفته بودی زمان کمی برای کارهای تاکتیکی و هماهنگی داشتید و لژیونرها هم دیر به اردو اضافه شدند. حالا با تجربه‌ای که از هر دو بازی به دست آوردید، فکر می‌کنی تیم ملی تا جام ملت‌های آسیا در چه بخش‌هایی می‌تواند بیشترین پیشرفت را داشته باشد؟

همزمانی با بازی‌های تیم امید و عدم تکمیل کادر فنی، باعث شد اردو دیرتر شروع شود. مربی بدنساز و مربیان دیر اضافه شدند. بازیکنان با فاصله اضافه شدند و قطعا هماهنگی زمان می‌برد. این کادر و این بازیکنان همان گروهی هستند که بلژیک را قفل کرده بودند و نگذاشتند سه امتیاز بگیرد. این کادر و بازیکنان همان‌هایی هستند که در جام جهانی باخت ندادند. پس مشکل از کادر و بازیکن نیست، مشکل از زمان لازم برای تمرینات بود. ما قبل جام جهانی زمان آماده‌سازی‌مان زیاد بود و بدن‌ها فوق‌العاده شده بود. الان هم به نظرم تنها نیاز تیم ملی زمان است. اگر زمان آماده‌سازی و هماهنگی داشته باشیم، با همین کادر و همین بازیکنان در جام ملت‌ها سربلند می‌شویم.

* مقابل روسیه چند بار از جناح چپ به فاز هجومی اضافه شدی و حتی یک موقعیت خوب برای گلزنی داشتی. با توجه به اینکه در فوتبال مدرن از وینگ‌بک‌ها انتظار حضور همزمان در حمله و دفاع می‌رود، خودت چقدر به این نقش هجومی علاقه داری و فکر می‌کنی می‌توانی در این بخش تأثیر بیشتری برای تیم ملی داشته باشی؟

بله، نکته شما درست است. در این پست باید دوندگی حداکثری داشته باشیم و ضمن حمله، تیم را در دفاع تنها نگذاریم. کادر فنی نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

* یکی از اتفاقات مهم این اردو حضور بازیکنان جوان‌تر در کنار باتجربه‌های تیم ملی بود. از نگاه تو که خودت هم در سال‌های اخیر مسیر تثبیت شدن در تیم ملی را طی کرده‌ای، این ترکیب تجربه و جوانی چقدر می‌تواند به تیم برای ساختن یک نسل جدید و قدرتمند کمک کند؟

سرمربی هر تیمی دنبال پیروزی است، چون اگر پیروز شود هم ماندگار می‌شود و هم نقد و تخریب نمی‌شود. پس آقای قلعه‌نویی هم مثل تمام سرمربیان دنیا دنبال پیروزی است. آیا می‌شود که ایشان بداند که با جوان‌ها پیروز می‌شود و میدان ندهد!؟ ایشان به دنبال بهترین نتیجه است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تیم. آقای قلعه‌نویی می‌توانست تمام مسن‌ها را خط بزند و جوان بیاورد. بعد هم اگر می‌باخت می‌گفت جوانگرایی کردم و هزینه جوانگرایی است و جان خودش را راحت کند و جواب همه رسانه‌ها را بدهد. ولی ایشان چنین کاری نکرد. حرف من این است که حتماً باید جوانان در تیم ملی باشند ولی افراد با تجربه هم باید باشند. من به خوبی نقش بازیکنان مسن تیم را در شرایط حساس و بحران‌ها در جمع کردن تیم دیده‌ام. من نقدها به تیم ملی را همه‌اش را منصفانه نمی‌دانم. نقد منصفانه به دل می‌نشیند ولی نقدی که صرفاً با هدف تخریب باشد، نه مؤثر است و نه قابل قبول. من حس می‌کنم خوبی‌های تیم ملی دیده نمی‌شود. اگر می‌گفتند این دو خوبی هست و این پنج بدی هم هست، بهتر حرف نقادها شنیده می‌شد. آیا این تیم ملی از نظر سیاسی و عقیدتی در جام جهانی آمریکا در آن فضا کار بزرگی نکرد؟ چرا برخی منتقدین آن را نگفتند. آیا از لحاظ فنی در آمریکا، عملکرد خوبی نداشت؟ تیم ملی حتماً باید نقد بشود ولی نقدی منصفانه است که خوبی گفته شود و بدی‌ها هم حتماً گفته شود.

* حالا تقریباً ۱۰۰ روز تا شروع جام ملت‌های آسیا باقی مانده و این دو بازی هم می‌توانند بخشی از مسیر آماده‌سازی تیم باشند. برای خودت در این فاصله چه هدفی گذاشته‌ای و دوست داری وقتی تیم ملی وارد جام ملت‌ها می‌شود، آریا یوسفی را با چه ویژگی‌هایی در ترکیب تیم ببینیم؟

دنبال این هستم که شرمنده ملت نشوم. تلاشم این هست در هر پستی که تشخیص کادر باشد، ان‌شاءالله فیکس باشم و در برد تیم و گل نخوردن تیم نقش داشته باشم. مطمئنم تیم جوان‌تری در جام ملت‌ها داریم.

* و حرف آخر!؟

من می‌دانم شهدا ناظر ما هستند و امیدوارم شرمنده شهدا و خانواده‌شان نشویم. به قول امام صادق امیدوارم مایه زینت دین و کشور باشیم. مطمئنم اگر برای خدا تلاش کنیم و برای سربلندی این کشور و نظام، خدا هم کمک می‌کند. دعای شهدا پشت سر تیم ملی و کشور هست. یادمان نرود که وعده قرآن این است که بعد از هر سختی آسانی است