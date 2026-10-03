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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

استاندار یزد بر تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب تأکید کرد

استاندار یزد بر تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب تأکید کرد

یزد- استاندار یزد بر تسریع در اجرای طرح خط دوم انتقال آب از خرسان و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار نیازهای آبی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در بازدید از روند اجرای طرح خط دوم انتقال آب اظهار کرد: با اجرای این طرح سالانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب به استان منتقل می‌شود و نیازهای آبی یزد تا افق ۱۴۳۰ تأمین خواهد شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده طی دو سال گذشته، چهار مجوز از کمیسیون ماده ۲۳ اخذ شده و تنها مجوز محیط زیست برای تسریع در اجرای این طرح باقی مانده است.

استاندار یزد همچنین در جریان این بازدید از مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی در حال ساخت روستای شحنه و خطوط لوله‌گذاری‌شده در عقدا، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی و چالش‌های طرح را بررسی کرد.

کد مطلب 6966535

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