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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

یزد پایلوت بهره‌وری کشور شد

یزد پایلوت بهره‌وری کشور شد

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از انتخاب این استان به عنوان پایلوت بهره‌وری کشور خبر داد و بر نقش آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی فرهنگ مدیریت مصرف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در آیین نواختن «زنگ بهره‌وری و مدیریت مصرف» با اشاره به جایگاه ارتقای بهره‌وری در سند راهبردی «یزد پایدار» اظهار کرد: ارتقای شاخص‌های بهره‌وری یکی از محورهای مهم توسعه همه‌جانبه استان است.

وی افزود: آموزش و پرورش گسترده‌ترین شبکه اجتماعی و فرهنگی کشور است و دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال مفاهیم مدیریت مصرف انرژی به خانواده‌ها، در اصلاح الگوهای رفتاری جامعه نقش‌آفرینی کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بهره‌وری گفت: حفظ پایداری منابع و زیرساخت‌ها نیازمند عزم همگانی است و آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم بهینه‌سازی، زمینه‌ساز مدیریت بهتر منابع در آینده خواهد بود.

وی نواخته شدن زنگ بهره‌وری را یادآور مسئولیت اجتماعی در قبال حفظ سرمایه‌های ملی دانست و بر تداوم این رویکرد در برنامه‌های آموزشی و پرورشی تأکید کرد.

کد مطلب 6966493

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