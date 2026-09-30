به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سیدمهدی طلائیمقدم در نشست با سردار علیرضا دلیری، فرمانده انتظامی استان یزد، بر اهمیت هماهنگی میان مجموعههای اجرایی و انتظامی تأکید کرد.
در این نشست که با حضور مدیران کل حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برگزار شد، راهکارهای تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی حوزه عمرانی و فرماندهی انتظامی استان مورد تأکید قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد آمادگی این معاونت را برای توسعه تعامل و همکاری با فرماندهی انتظامی استان اعلام کرد.
در ادامه نیز بر استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی حوزه عمرانی و فراجای استان در موضوعات مرتبط تأکید شد.
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