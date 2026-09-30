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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

تأکید بر تقویت تعامل دستگاه‌های اجرایی و انتظامی یزد

تأکید بر تقویت تعامل دستگاه‌های اجرایی و انتظامی یزد

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرماندهی انتظامی استان برای پیشبرد امور و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم در نشست با سردار علیرضا دلیری، فرمانده انتظامی استان یزد، بر اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و انتظامی تأکید کرد.

در این نشست که با حضور مدیران کل حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برگزار شد، راهکارهای تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی حوزه عمرانی و فرماندهی انتظامی استان مورد تأکید قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد آمادگی این معاونت را برای توسعه تعامل و همکاری با فرماندهی انتظامی استان اعلام کرد.

در ادامه نیز بر استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی حوزه عمرانی و فراجای استان در موضوعات مرتبط تأکید شد.

کد مطلب 6963407

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