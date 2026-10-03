به گزارش خبرنگار مهر، پروین داداندیش عصر شنبه در نشست نمایندگان امور زنان و خانواده شهرداری‌ها در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه قائد شهید امت اظهار کرد: رشت دارای ظرفیت ویژه در حوزه سرمایه انسانی تحصیل کرده است که در سایر نقاط وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر توجه و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها گفت: تمام امور جامعه دارای متولی مشخص است اما امور خانواده فاقد متولی است لذا سوال اینجا است که کودک و نوجوان، زن‌ و مرد صدایشان به کجا می‌رسد و آیا نهاد پاسخگویی برای نیاز خانواده‌ها وجود دارد یا خیر.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به اهمیت جایگاه توسعه شهر با دیدگاه آینده‌نگری تصریح کرد: معضلات و مسائل اجتماعی یک شبه پدید نیامده است و حاصل مطالبه بی‌پاسخی است که در طول سالیان گذشته انباشته و سبب بروز مشکلات شده است لذا نیازمند شناسایی، برنامه‌ریزی و پیشگیری از بروز این ‌موارد هستیم.

داداندیش به مولفه‌های شهر دوستار خانواده اشاره و عنوان ‌کرد: یک شهر دوستار خانواده تصمیماتش را از چشم خانواده می‌سنجد و امورات زندگی را برای خانواده‌ها تسهیل می‌کند که این وظیفه برعهده شهرداری‌ها است.

وی ضمن تاکید بر تعهد، پاسخگویی، شفافیت و دسترسی عادلانه توسط شهرداری‌ها افزود: امنیت زنان شامل ایمنی پارک‌ها، روشنایی معابر، پرهیز از نقاط کور و ... از جمله موارد است که نیازمند توجه به آن هستیم.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور به وظایف شهروندان در قبال شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: مشارکت و مسئولیت‌پذیری جزو وظایف شهروندی است که نشان ‌دهنده حقوق و تکالیف طرفین جهت پاسخگویی به مطالبات و اعتمادسازی است.

داداندیش تصریح کرد: وجود ۲۳ هزار کلاس اولی، ۴۳ هزار دانشجو در گیلان نشان‌دهنده دانش و تخصصی است که می‌تواند در سازندگی و آینده‌ درخشان استان و کشور تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به ماهیت سند ارتقای وضعیت زنان در دولت چهاردهم تصریح کرد: این سند شامل ۲۵ شاخص عمده در راستای مقایسه وضعیت و شرایط زنان در قالب برنامه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهایی است که با همکاری دفتر اموز بانوان استانداری در استان‌ها پیگیری خواهد شد.