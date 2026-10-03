به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری تهران در مناطق مختلف، همزمان با پیگیری طرح‌های عمرانی و خدماتی، اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را در دستور کار دارد؛ برنامه‌هایی که از توسعه خدمات ویژه شهروندان و بهسازی معابر و زیرساخت‌های شهری تا پیگیری توسعه یکپارچه شبکه ریلی تهران و البرز را شامل می‌شود.

از افتتاح «سرای زندگی» تا توسعه شبکه ریلی تهران و البرز؛ تشریح برنامه‌های مدیریت شهری در مناطق

مدیریت شهری تهران در مناطق ۶، ۱۴ و ۲، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را در حوزه‌های اجتماعی، سلامت‌محور، عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری دنبال می‌کند؛ از افتتاح مرکز چندمنظوره «سرای زندگی» در منطقه ۶ و اجرای ده‌ها کارویژه عمرانی و خدماتی در منطقه ۱۴ تا تأکید بر مدیریت مسئله‌محور در منطقه ۲ و بررسی توسعه یکپارچه شبکه ریلی در مجموعه شهری تهران–البرز.

افتتاح «سرای زندگی» در منطقه ۶

مرکز چندمنظوره «سرای زندگی» با هدف ارتقای کیفیت زیست شهروندان ارشد و ارائه هم‌زمان خدمات سلامت‌محور، آموزشی و فراغتی، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، مدیران شهری و معتمدان محلی در بوستان نظامی گنجوی ناحیه ۵ منطقه ۶ به بهره‌برداری رسید.

منطقه ۶، سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، در حاشیه آیین افتتاح این مجموعه، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به جایگاه معنوی شهروندان ارشد در زیست‌بوم شهری اظهار داشت: سالمندان، تکیه‌گاه‌های فرهنگی و گنجینه‌های ارزشمند تجربه در شهر هستند. رویکرد مدیریت شهری در این دوره، عبور از نگاه‌های تک‌بعدی خدماتی و حرکت به‌سوی بسترسازی برای حضورِ باانگیزه، بانشاط و نقش‌آفرین پیشکسوتان در عرصه‌های عمومی پایتخت است.

وی در تشریح بسته‌خدمات سرای زندگی افزود: این مرکز صرفاً یک استراحتگاه یا فضای کالبدی ایستا نیست، بلکه پایگاهی پویا برای ارائه خدمات غربالگری و پایش سلامت، ارتقای بهداشت روان، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و اجرای برنامه‌های نشاط‌آفرین طراحی شده تا پویایی و سرزندگی را به‌صورت مستمر در جامعه پیشکسوتان بازتولید کند.

شهردار منطقه ۶ پیوند عاطفی و تجربی نسل‌ها را از شاخص‌ترین ارکان این طرح برشمرد و تصریح کرد: «طراحی رویدادهای مشارکتی نظیر هنردرمانی، کارگاه‌های خوشنویسی، نقاشی و روایتگری کهن با حضور هم‌زمان پیشکسوتان، کودکان و جوانان، بستری ارزشمند فراهم ساخته تا خرد زیسته سالمندان به نسل جدید منتقل شده و انسجام اجتماعی در بافت محلی تحکیم شود.

روحانی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای تعاملی و انسان‌محور، در صدر اولویت‌های شهرداری منطقه ۶ قرار دارد و امیدواریم "سرای زندگی" در بوستان نظامی گنجوی، به الگویی موفق و پاتوقی پایدار برای آرامش، سلامت و ارتقای منزلت پیشکسوتان تبدیل شود.

اجرای ده‌ها کارویژه عمرانی و خدماتی در منطقه ۱۴

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۱۴ از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و زیرساختی در نواحی مختلف این منطقه در قالب طرح ۸۹۷ پروژه امور مناطق خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از کارویژه‌های تعریف‌شده به سرانجام رسیده و اجرای تعدادی از پروژه‌های اولویت‌دار نیز با هدف تکمیل زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری ادامه دارد.

شهرداری منطقه ۱۴، ابراهیم معصومی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: در راستای رفع مسائل و نیازهای اولویت‌دار محلات، مجموعه‌ای از اقدامات متناسب با شرایط هر ۶ ناحیه تعریف و اجرا شد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح و بهسازی معابر، ارتقای ایمنی ترافیکی، رفع مشکلات آبگرفتگی، ساماندهی زیرساخت‌های خدمات شهری و بهبود شرایط فضاهای عمومی اشاره کرد.

وی افزود: در ناحیه یک، مشکل فاضلاب بوستان گلزار برطرف و این مجموعه به شبکه فاضلاب متصل شد که با رفع این مشکل، شرایط استفاده از سرویس‌های بهداشتی بوستان و خدمات‌رسانی به شهروندان بهبود یافت.

معصومی ادامه داد: در ناحیه دو، عملیات خط‌کشی سرعتکاه‌های جدیدالاحداث در خیابان‌های لرستان و شاه‌آبادی انجام شد و همچنین مشکل آبگرفتگی‌های مکرر در خیابان پاسدار گمنام، حدفاصل واضعی‌فرد تا ملاپور، با توجه به مسائل عمرانی موجود مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات ترافیکی در سایر نواحی نیز گفت: در ناحیه سه، طرح هندسی میدان ۱۳ آبان پس از بررسی‌های لازم تعیین تکلیف و تثبیت شد و در ناحیه چهار نیز اقدامات مرتبط با ساماندهی حرکات تداخلی میدان سعیدی و شناسایی و ایمن‌سازی نقاط دارای تعدد برخورد در خیابان خاوران انجام گرفت.

ابراهیم معصومی یادآور شد: در ناحیه پنج، مسیر تردد عابران پیاده در محدوده گلشناس بزرگراه امام علی(ع) ایمن‌سازی شد و اجرای طرح ایمن‌سازی ده‌حقی در مسیر شرق به غرب، پیش از ابوذر، نیز در حال پیگیری است.

وی همچنین از اجرای عملیات خط‌کشی محورهای دارای روکش جدید آسفالت در ناحیه شش از جمله خیابان رحیمی، کندروی بسیج مستضعفین و محدوده شهیدان ارتش خبر داد و گفت: در حوزه خدمات شهری نیز عملیات شست‌وشو، کف و جداره‌تراشی و گندزدایی مخازن در سطح نواحی منطقه با هدف ارتقای بهداشت محیط و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه ۱۴ درباره برخی پروژه‌های در حال اجرا هم گفت: احیای کانال سعیدی در ناحیه چهار با پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود زباله و ضایعات به کانال در حال تکمیل است. همچنین راه‌اندازی و بهره‌برداری از مخزن ۵۰۰ مترمکعبی بوستان آلاله در دستور کار قرار دارد و عملیات بهسازی نهر خیابان عجب‌گل نیز در حال انجام است که پس از اتمام، بهسازی نهر خیابان سعیدی دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: بازسازی و تعمیرات ساختمان اسکان قدیم خدمات شهری در بزرگراه بسیج با هدف فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای اسکان کارگران فضای سبز در حال اجراست و روند تکمیل پروژه پایانه کلاهدوز نیز پیگیری می‌شود.

معصومی در پایان با اشاره به عملیاتی شدن و در دستور کار بودن ده‌ها مورد کارویژه اجرایی در منطقه خاطرنشان کرد: اجرای کارویژه‌های طرح ۸۹۷ با تمرکز بر مسائل واقعی و نیازهای اولویت‌دار نواحی انجام شده و در دستور کار است و مجموعه مدیریت شهری منطقه تلاش دارد با تکمیل پروژه‌های در حال اجرا و استمرار اقدامات عمرانی و خدماتی، زمینه ارتقای کیفیت محیط شهری، افزایش ایمنی معابر، بهبود زیرساخت‌ها و رضایتمندی بیشتر شهروندان را فراهم کند.

تأکید بر مدیریت مسئله‌محور در منطقه ۲

زهرا شمس احسان، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی، در نشست با شهردار، مدیران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و هیأت امنای محلات منطقه ۲، با تأکید بر لزوم گذار از گزارش‌های کلی به سمت مدیریت مسئله‌محور گفت: اثربخشی نشست‌های منطقه‌ای تنها زمانی محقق می‌شود که منجر به شناسایی دقیق اولویت‌ها، تقسیم مسئولیت و پیگیری مستمر نتایج شود.

وی با اشاره به رویکرد نوین در برگزاری این نشست‌ها افزود: پیش از حضور در مناطق، با بهره‌گیری از ابزارهای نظرسنجی، موضوعات پرتکرار و مطالبات گروه‌های مختلف از جمله زنان، جوانان و توان‌یابان شناسایی شده است تا فرایند تصمیم‌گیری، فراتر از دیدگاه‌های محدود حاضرین در جلسات، بازتاب‌دهنده خواسته‌های طیف گسترده‌ای از جامعه باشد.

شمس احسان توسعه زیرساخت‌های ورزشی را مشروط به «نیازسنجی محله‌محور» دانست و گفت: تحقق عدالت ورزشی باید با تمرکز بر قابلیت دسترسی، ایمنی، هزینه‌های اقتصادی و تناسب با ویژگی‌های جمعیتی هر محله باشد.

عضو شورای شهر با تأکید بر اهمیت پیوست اجتماعی پروژه‌های عمرانی و لزوم تبدیل نتایج نشست‌ها به فهرستی شفاف از اقدامات، مسئولین و زمان‌بندی رسیدگی به مطالبات مطرح‌شده گفت: تقویت سرمایه اجتماعی مدیریت شهری، در گرو پاسخگویی، عمل به وعده‌ها و ایجاد اعتماد از طریق شفاف‌سازی روند رسیدگی به مطالبات شهروندان است.

مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ نیز در این نشست، ارتقای سرانه‌های ورزشی و توسعه خدمات عمومی را از اولویت‌های اجرایی این منطقه برشمرد و گفت: با بهره‌برداری از چند مجموعه ورزشی در شهریورماه، بخشی از نیازهای محلات تأمین شده و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های محله‌محور تداوم دارد.

وی تکمیل مجموعه ورزشی دادمان تا پایان سال، احداث ساختمان چندمنظوره در محله پونک و پیش‌بینی احداث سوله ورزشی خیابان پاتریس لومومبا در بودجه ۱۴۰۶ را از برنامه‌های اصلی مدیریت شهری منطقه برای توازن سرانه‌های ورزشی دانست.

شهردار منطقه ۲ در ادامه از توافق با سازمان زندان‌ها جهت احداث بوستان و همچنین مسجد در محله سعادت‌آباد خبر داد.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های محله فرحزاد، بر عزم جدی مدیریت شهری برای حل مشکلات این محله با تکیه بر هماهنگی‌های بین دستگاهی و اجرای طرح «محله الگو» تأکید کرد.

بررسی توسعه یکپارچه شبکه ریلی تهران و البرز

پنجمین نشست شورای راهبری پروژه سند راهبردی یکپارچه توسعه حمل‌ونقل ریلی مجموعه شهری تهران–البرز با حضور نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و شرکت مترو تهران و حومه برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی بیانیه تشخیص مسائل و ظرفیت‌ها»، بر ضرورت عبور از رویکردهای جزیره‌ای در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و حرکت به سمت یک نظام یکپارچه برای توسعه شبکه ریلی در مجموعه شهری تهران–البرز تأکید شد.

یکی از محورهای اصلی جلسه، کمّی‌سازی مدل‌های جذب سفر و اولویت‌بندی کریدورهای ریلی بود؛ موضوعی که با هدف مشخص شدن ظرفیت‌ها، نیازهای سفر و اولویت‌های اجرایی توسعه شبکه ریلی در محدوده مجموعه شهری تهران و البرز مورد بررسی قرار گرفت.

آبادیان در این نشست با اشاره به ماهیت فرابخشی و فراسازمانی این پروژه، بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای ارتقای سند راهبردی به یک سند بالادست تأکید کرد؛ سندی که بتواند مبنای هماهنگی میان طرح‌های توسعه شهری و برنامه‌های حمل‌ونقل در شهرهای واقع در مسیر کریدورهای ریلی قرار گیرد.

در ادامه، اتصال هدفمند شبکه ریلی حومه‌ای و راه‌آهن به شبکه متروی تهران به عنوان یکی دیگر از محورهای مهم مورد تأکید قرار گرفت. بر این اساس، ایجاد ایستگاه‌های تبادلی و دروازه‌ای و فراهم کردن امکان جابه‌جایی یکپارچه مسافران میان شبکه ریلی حومه‌ای و مترو، از الزامات توسعه این شبکه در مقیاس مجموعه شهری عنوان شد.

بررسی‌ها در این نشست همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ملی، استانی و مدیریت شهری در مراحل بعدی پروژه متمرکز بود. در همین راستا مقرر شد موضوع در نشستی با حضور استانداران تهران، البرز و سمنان، شهردار تهران و معاون وزیر راه و شهرسازی دنبال شود تا ابعاد اجرایی و عملیاتی سند و نحوه هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی و استانی تعیین تکلیف شود.