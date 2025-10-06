جزئیات نشست تخصصی ابقا، اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی زنان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نشست تخصصی «ابقا، اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی زنان و خانواده در ایران» به میزبانی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و با حضور پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور برگزار شد.

داداندیش در این نشست به «تبیین علمی و عملی چالش‌های نهادی و ساختاری حکمرانی زنان و خانواده در ایران» پرداخت و با تأکید بر انسجام نهادی و ارتقای کارآمدی سیاست‌ها به نکات کلیدی را متذکر شد.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به چالش‌هایی چون هم‌پوشانی وظایف، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، کمبود سازوکارهای پایش و ارزیابی، و ناپایداری سیاستی، نادیده گرفتن سرمایه انسانی زنان در حکمرانی، سند گرایی، ضعف داده و اطلاعات به این موارد را از چالشهای اصلی این حوزه برشمردند.

در ادامه، مهم‌ترین متولیان این حوزه در چهار دهه گذشته از نهادهای سیاست‌گذار فرابخشی تا دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هدف روشن‌شدن تقسیم کار و تقویت پاسخ‌گویی نهادی توسط داداندیش مرور شد.

وی همچنین با ذکر مثال عینی سیاستی در حوزه «دختران و زنان روستایی و عشایر»، ابعاد نهادیِ چالش‌های موجود در دستگاه‌ها را برجسته ساخت و مصادیق ناپیوستگی ساختاری را نشان داد.

داداندیش ضمن تأکید بر برگزاری این سلسله نشست‌ها بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بر اساس ماده ۸۱ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت بازآرایی و ارتقای ساختارهای مرتبط با زنان و خانواده را بر عهده دارد.

رئیس مرکز امور زنان و خانهواده وزارت کشور همچنین بر ضرورت داشتن نگاهی جامع به حکمرانی در حوزه زنان تأکید کرد و افزود: در این نشست‌ها باید توسط متخصصان این حوزه، به همه ابعاد حکمرانی زنان و خانواده پرداخته شود تا پس از گذشت ۴۷ سال از انقلاب اسلامی، دستاوردهایی دقیق، متناسب و پاسخ‌گو به تحولات جامعه، خانواده و مطالبات زنان و دختران جوان کشور حاصل شود.

در این نشست، محورهای دیگری مثل بررسی الگوهای نظری و تحلیلی برای تحلیل ابقا، اصلاح و ارتقای ساختار، بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی، فرهنگی و سیاستیِ تغییر یا تثبیت ساختارها و تدوین گزینه‌های عملیاتی و قابل‌استفاده برای نظام تصمیم‌گیرنیز توسط دیگر متخصصان مورد بحث قرار گرفت.

در پایان، پیشنهادهایی در حوزه اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی، با ذکر نمونه‌های سیاستی عینی، مطرح و بررسی شد.