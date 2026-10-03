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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی به پایان رسید

پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی به پایان رسید

یک مقام مسئول گفت: پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی بازار سرمایه ایران با جذب ۱۰۰ درصد ظرفیت پیش‌بینی‌شده، معادل ۱۰ میلیون دلار، به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، افشار سرکانیان مدیر اولین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی از پایان پذیره‌نویسی این صندوق با جذب کامل منابع پیش‌بینی‌شده خبر داد.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد منابع جذب‌شده از محل منابع خرد سرمایه‌گذاران و با منشأ اسکناس و ۱۰ درصد باقی‌مانده با منشأ حواله ارزی تأمین شده است.

سرکانیان ادامه داد: اندازه صندوق در مرحله پذیره‌نویسی ۱۰ میلیون دلار تعیین شده بود و با تکمیل پذیره‌نویسی، تمام این ظرفیت جذب شد. اندازه صندوق با دریافت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون دلار افزایش یابد و افزایش آن بیش از این میزان نیز با اخذ مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

منابع صندوق در ابزارهای ارزی کم‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت اظهار کرد: منابع صندوق در دارایی‌ها و ابزارهای ارزی کم‌ریسک و نقدشونده از جمله اوراق مرابحه ارزی و سلف ارزی، تنزیل اعتبارات اسنادی خارجی و گواهی سپرده و سپرده‌های ارزی نزد بانک‌ها سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی هدف از این ترکیب را ایجاد تعادل میان بازده، نقدشوندگی و کنترل ریسک عنوان کرد و گفت: ماهیت صندوق بر سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی استوار است و منابع آن وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه ارزی نمی‌شود.

سرکانیان پیش‌بینی کرد بازدهی ارزی سالانه صندوق در ماه‌های نخست فعالیت حدود ۵ درصد باشد.

امکان سرمایه‌گذاری از ۱۰۰ دلار

وی درباره ویژگی‌های صندوق گفت: نقدشوندگی بالا، برخورداری از ضامن نقدشوندگی، محاسبه روزشمار سود بدون نرخ شکست، معافیت مالیاتی و حذف هزینه‌ها و ریسک‌های نگهداری ارز به‌صورت اسکناس از جمله ویژگی‌های این صندوق است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت افزود: امکان سرمایه‌گذاری با حداقل ۱۰۰ دلار و توثیق واحدهای سرمایه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی نیز برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

وی همچنین گفت: بانک ملت در ساختار صندوق مسئولیت‌های مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را بر عهده دارد.

سرکانیان تأکید کرد: پایان پذیره‌نویسی، آغاز مرحله جدید فعالیت صندوق است و تمرکز در ادامه بر مدیریت منابع و صیانت از منافع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

کد مطلب 6966560
علی فروزانفر

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