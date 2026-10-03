به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، افشار سرکانیان مدیر اولین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی از پایان پذیره‌نویسی این صندوق با جذب کامل منابع پیش‌بینی‌شده خبر داد.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد منابع جذب‌شده از محل منابع خرد سرمایه‌گذاران و با منشأ اسکناس و ۱۰ درصد باقی‌مانده با منشأ حواله ارزی تأمین شده است.

سرکانیان ادامه داد: اندازه صندوق در مرحله پذیره‌نویسی ۱۰ میلیون دلار تعیین شده بود و با تکمیل پذیره‌نویسی، تمام این ظرفیت جذب شد. اندازه صندوق با دریافت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون دلار افزایش یابد و افزایش آن بیش از این میزان نیز با اخذ مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

منابع صندوق در ابزارهای ارزی کم‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت اظهار کرد: منابع صندوق در دارایی‌ها و ابزارهای ارزی کم‌ریسک و نقدشونده از جمله اوراق مرابحه ارزی و سلف ارزی، تنزیل اعتبارات اسنادی خارجی و گواهی سپرده و سپرده‌های ارزی نزد بانک‌ها سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی هدف از این ترکیب را ایجاد تعادل میان بازده، نقدشوندگی و کنترل ریسک عنوان کرد و گفت: ماهیت صندوق بر سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی استوار است و منابع آن وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه ارزی نمی‌شود.

سرکانیان پیش‌بینی کرد بازدهی ارزی سالانه صندوق در ماه‌های نخست فعالیت حدود ۵ درصد باشد.

امکان سرمایه‌گذاری از ۱۰۰ دلار

وی درباره ویژگی‌های صندوق گفت: نقدشوندگی بالا، برخورداری از ضامن نقدشوندگی، محاسبه روزشمار سود بدون نرخ شکست، معافیت مالیاتی و حذف هزینه‌ها و ریسک‌های نگهداری ارز به‌صورت اسکناس از جمله ویژگی‌های این صندوق است.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت افزود: امکان سرمایه‌گذاری با حداقل ۱۰۰ دلار و توثیق واحدهای سرمایه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی نیز برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

وی همچنین گفت: بانک ملت در ساختار صندوق مسئولیت‌های مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را بر عهده دارد.

سرکانیان تأکید کرد: پایان پذیره‌نویسی، آغاز مرحله جدید فعالیت صندوق است و تمرکز در ادامه بر مدیریت منابع و صیانت از منافع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.