به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز فعالیت دومین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش سازمان بورس در قالب پاسخ‌ به پرسش‌های احتمالی جزئیات مربوط به اهداف تشکیل، نوع و ساختار، ارزش هر واحد (یونیت) و نحوه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری دومین صندوق ارزی را تشریح کرده است.

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دومین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی چه نام دارد؟

صندوق ارزی «ملی کیمیا»، دومین صندوق ارزی فعال در بازار سرمایه ایران است و پذیره‌نویسی این صندوق از امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در شعب ارزی بانک ملی آغاز شده است. پیش‌تر پذیره‌نویسی صندوق ارزی مانا ملت در بازار سرمایه ایران با موفقیت به انجام رسیده بود.

هدف از تشکیل صندوق‌های ارزی چیست؟

صندوق‌های ارزی با هدف جمع‌آوری منابع ارزی از سرمایه‌گذاران و تخصیص آن به دارایی‌های ارزی تشکیل می‌شوند.

چگونه در دومین صندوق ارزی سرمایه‌گذاری کنیم؟

متقاضیان برای سرمایه ‌گذاری باید به شعب ارزی بانک ملی مراجعه کنند. فهرست شعب ارزی بانک ملی در پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) منتشر شده است.

محاسبه سود سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی از چه زمانی آغاز می‌شود؟

محاسبه سود ارزی از روز نخست سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی آغاز می‌شود.

ارز منتخب دومین صندوق ارزی چیست؟

ارز منتخب این صندوق دلار آمریکا است.

ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در دومین صندوق ارزی چقدر است؟

ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق ارزی ملی کیمیا، ۱۰ دلار است.

حداقل سرمایه‌گذاری لازم در دومین صندوق ارزی چقدر است؟

حداقل سرمایه‌گذاری ضروری در این صندوق ارزی، ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری(یونیت) معادل ۱۰۰ دلار آمریکا است.

حداکثر سرمایه‌گذاری در این صندوق چقدر است؟

۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق معادل ۵۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا است.

موضوع فعالیت دومین صندوق ارزی چیست؟

دومین صندوق ارزی، ارز منتخب را جمع‌آوری و در دارایی‌های ارزی مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی، اوراق بهادار با درآمدثابت ارزی و هرگونه اوراق بهادار با تسویه ارزی سرمایه‌گذاری می‌کند.

فعالیت‌های فرعی دومین صندوق ارزی چیست؟

این صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارز می‌تواند مشارکت داشته باشد.

ارکان اجرایی دومین صندوق ارزی کدام نهادهای پولی و مالی هستند؟

بانک ملی به‌عنوان مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی در این صندوق نقش دارد. شرکت تأمین سرمایه کیمیا هم مدیر صندوق است.

صندوق تحت نظارت کدام نهادها فعالیت خواهد کرد؟

صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب دستورالعمل اجرایی ناظر بر عملیات ارزی این صندوق، بر عملیات ارزی آن نظارت دارد.

نوع و ساختار دومین صندوق ارزی چیست؟

این صندوق از نوع سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی است و ساختار مبتنی بر صدور و ابطال دارد.

حداکثر سهم هر سرمایه‌گذار از واحدهای صندوق چقدر است؟

هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۵ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ارزی ملی کیمیا را در اختیار داشته باشد.

سرمایه‌گذاران به چه صورت می‌توانند منابع خود را در صندوق ارزی سرمایه‌گذاری کنند؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع خود را به صورت اسکناس و از طریق حساب ارزی یا حواله ارزی در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند.

بازپرداخت ارز سرمایه‌گذاری شده به چه صورت انجام می‌شود؟

بازپرداخت سرمایه‌گذاری بر اساس اسکناس و از طریق واریز به حساب ارزی یا حواله ارزی انجام می‌شود.

حداکثر اندازه صندوق ارزی در زمان پذیره‌نویسی چقدر است؟

حداکثر اندازه صندوق در زمان پذیره‌نویسی ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا است.

افزایش اندازه صندوق با چه مجوزی امکان‌پذیر است؟

افزایش اندازه صندوق با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

منابع صندوق در چه ابزارهایی سرمایه‌گذاری می‌شود؟

منابع صندوق در ابزارهای ارزی کم‌ریسک، نقدشونده و دارای بازده مناسب سرمایه‌گذاری می‌شود.

آیا سرمایه‌گذاری در صندوق ارزی مشمول مالیات می‌شود؟

صندوق ارزی از معافیت مالیاتی برخوردار است.

سود سرمایه‌گذاری در دومین صندوق ارزی چگونه پرداخت می‌شود؟

سود سرمایه‌گذاری در دومین صندوق ارزی در افزایش ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود و در زمان ابطال واحدها، به ارزش روز ابطال واحدها و با ارز منتخب (دلار آمریکا) پرداخت می‌شود.