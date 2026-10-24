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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

دلار آبی می‌گیرید، دلار آبی می‌دهید؛ شرط جدید برای صندوق‌های ارزی

دلار آبی می‌گیرید، دلار آبی می‌دهید؛ شرط جدید برای صندوق‌های ارزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ابلاغیه‌ای، در خصوص کیفیت اسکناس ارز قابل مبادله مابین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی و سرمایه‌گذاران، شرایط الزامی را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ابلاغیه‌ای، در خصوص کیفیت اسکناس ارز قابل مبادله مابین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی و سرمایه‌گذاران، شرایط الزامی را تعیین کرد.

بر اساس این ابلاغیه، دریافت ارز به صورت اسکناس یکصد (۱۰۰) دلاری از سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی توسط بانک‌های مدیر عملیات این صندوق‌ها در زمان صدور واحدهای صندوق، صرفاً به صورت دلار آبی رنگ مجاز است.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، پرداخت ارز به صورت اسکناس یکصد (۱۰۰) دلاری به سرمایه‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی توسط بانک‌های مدیر عملیات ارزی این صندوق‌ها در زمان ابطال واحدهای صندوق، صرفاً به صورت دلار آبی رنگ مجاز است.

کد مطلب 6988055
علی فروزانفر

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