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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

پذیره‌نویسی دومین صندوق درآمد ثابت ارزی آغاز شد

پذیره‌نویسی دومین صندوق درآمد ثابت ارزی آغاز شد

پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی از امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در شعب ارزی بانک منتخب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی از امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک منتخب، نسبت به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق ۱۰ دلار تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند حداقل ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار، و حداکثر ۵۰ هزار واحد، معادل ۵۰۰ هزار دلار، به ازای هر شخص خریداری کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، اصل سرمایه و بازدهی محقق‌شده به‌صورت ارزی و مطابق مقررات و شرایط مندرج در اسناد صندوق پرداخت می‌شود.

منابع این صندوق در دارایی‌هایی از جمله سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده ارزی، اوراق مرابحه ارزی، سلف ارزی و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

همچنین ارزش خالص دارایی‌های صندوق به‌صورت روزانه محاسبه و اعلام می‌شود.

کد مطلب 6983649
علی فروزانفر

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    نظرات

    • ARB IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سوال؛ اگر سیاست حاکمیت، دلار زدایی از اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به دلار باشه، این سیاست با این نوع سرمایه‌گذاری تناقض و تضاد نداره؟!!! آیا این نوع سرمایه‌گذاری، کشور رو بیش از بیش به دلار وابسته نمی کنه؟!

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