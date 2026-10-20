به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مبادله ایران، پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی از امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک منتخب، نسبت به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق ۱۰ دلار تعیین شده است و متقاضیان می‌توانند حداقل ۱۰ واحد، معادل ۱۰۰ دلار، و حداکثر ۵۰ هزار واحد، معادل ۵۰۰ هزار دلار، به ازای هر شخص خریداری کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، اصل سرمایه و بازدهی محقق‌شده به‌صورت ارزی و مطابق مقررات و شرایط مندرج در اسناد صندوق پرداخت می‌شود.

منابع این صندوق در دارایی‌هایی از جمله سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده ارزی، اوراق مرابحه ارزی، سلف ارزی و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

همچنین ارزش خالص دارایی‌های صندوق به‌صورت روزانه محاسبه و اعلام می‌شود.