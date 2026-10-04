استقبال ۶۶۴ هزار مخاطب سینما در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، بیست‌وهشتمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۴ مهر الی پایان روز جمعه ۱۰ مهر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۶۶۴ هزار و ۵۵۰ مخاطب به فروشی معادل ۸۸ میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۴۵۶ هزار و ۷۴۲ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با میزبانی از ۳۳ هزار و ۹۵۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کوروش با ۳۳ هزار و ۹۵۴ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۶ هزار و ۱۷۸ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۴ هزار و ۷۱۸ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۴ هزار و ۵۸ مخاطب و پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۱۳ هزار و ۶۰۷ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۴۵۶ هزار و ۷۴۲ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۴۸ هزار و ۹۷۰ مخاطب، فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۴۶ هزار و ۱۰۹ مخاطب، فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۳۴ هزار و ۲۳۰ مخاطب و انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۳۱ هزار و ۲۶۰ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته بیست‌وهشتم معرفی شدند.

مخاطبان سینما در سال گذشته، ۵۲۵ هزار مخاطب بوده که نسبت به امسال و در بیست و هشتمین هفته سینمای ایران شاهد رشد ۲۵ درصد بوده است.