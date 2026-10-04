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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۶

استقبال ۶۶۴ هزار مخاطب سینما در هفته گذشته

استقبال ۶۶۴ هزار مخاطب سینما در هفته گذشته

بیست‌وهشتمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که سینمای ایران با میزبانی از ۶۶۴ هزار مخاطب به فروشی معادل ۸۸ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، بیست‌وهشتمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۴ مهر الی پایان روز جمعه ۱۰ مهر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۶۶۴ هزار و ۵۵۰ مخاطب به فروشی معادل ۸۸ میلیارد و ۱۲۹ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۴۵۶ هزار و ۷۴۲ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با میزبانی از ۳۳ هزار و ۹۵۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کوروش با ۳۳ هزار و ۹۵۴ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۶ هزار و ۱۷۸ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۴ هزار و ۷۱۸ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۴ هزار و ۵۸ مخاطب و پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۱۳ هزار و ۶۰۷ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۴۵۶ هزار و ۷۴۲ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۴۸ هزار و ۹۷۰ مخاطب، فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۴۶ هزار و ۱۰۹ مخاطب، فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۳۴ هزار و ۲۳۰ مخاطب و انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۳۱ هزار و ۲۶۰ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته بیست‌وهشتم معرفی شدند.

مخاطبان سینما در سال گذشته، ۵۲۵ هزار مخاطب بوده که نسبت به امسال و در بیست و هشتمین هفته سینمای ایران شاهد رشد ۲۵ درصد بوده است.

کد مطلب 6966594

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