اکران «ستار الکلاسیکو» در گنبد و گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، روز چهارشنبه ۲۹ مهر در سینما مهر گنبد کاوس و روز پنجشنبه ۳۰ مهر در سینما عصر جدید گرگان اکران افتتاحیه و مردمی فیلم مستند سینمایی «ستار الکلاسیکو» با حضور هادی شریعتی کارگردان و همراه با نشست نقد و بررسی برگزار شد.

هادی شریعتی کارگردانی اثر پس از نمایش این فیلم در نشست نقد و بررسی گفت: این فیلم حاصل ۵ سال زحمت یک گروه بسیار کوچک است که سفرهای متعددی را به ترکمن صحرا داشتیم. ما این فیلم را با عشق ساختیم و تلاش کردیم اثری بسازیم که ماندگار شود.

وی ادامه داد: باید در ساخت چنین مستندهایی حتما مخاطب عام را هم در نظر گرفت و فقط به مخاطب تخصصی سینمای مستند فکر نکرد.

شریعتی تصریح کرد: در سینمای مستند هرچند همه تلاش می کنند که کمترین دخل و تصرف را در موضوع داشته باشند ولی واقعیت این است که هرکسی واقعیت ماجرا را از منظر خودش بیان می کند و زوایه نگاه خود را دارد. در این فیلم سعی کردم مستندی بسازم که به امر واقع بسیار نزدیک باشد.

مستند ۷۵ دقیقه‌ای «ستار الکلاسیکو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هادی شریعتی و محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

این مستند ورزشی و بیوگرافیک، زندگی پرفرازونشیب یکی از قهرمانان کمتر شناخته‌شده اسب‌سواری ایران را روایت می‌کند و به دنیای اسب‌دوانی و شرط‌بندی در مناطق ترکمن‌نشین می‌پردازد؛ سنتی که با فرهنگ و مناسبات اجتماعی مردم این مناطق پیوند خورده است.