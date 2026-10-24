به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، سی‌ویکمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۵ مهر الی پایان روز جمعه اول آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۴۹۸ هزار و ۲۸۹ مخاطب به فروشی معادل ۶۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱ هزار و ۸۱ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۰ هزار و ۸۱۱ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۰ هزار و ۸۱۱ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۶ هزار و ۶۸۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۸۳۱ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۵۱۰ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۹ هزار و ۷۱۱ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱ هزار و ۸۱ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری با ۸۲ هزار و ۴۷۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۱ هزار و ۶۱۰ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۲۴ هزار مخاطب و فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۲۱ هزار و ۷۳۲ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی و یکم معرفی شدند.