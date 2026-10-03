گزارشی شفاف از روند تأمین ۶۰ واگن خط یک قطار شهری مشهد ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ناصحی با اشاره به نارضایتی شهروندان از ازدحام در خط یک قطار شهری، خواستار ارائه گزارشی شفاف از روند تأمین ۶۰ واگن جدید برای این خط شد و اظهار کرد: اگر مانعی در مسیر اجرای این مصوبه وجود دارد، اعضای شورا باید ورود کنند و برای رفع موانع و حل‌وفصل موضوع اقدام کنند تا مردم هرچه سریع‌تر از خدمات مناسب حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: شهدای فراجا از جمله شهدای مظلومی هستند که برای تأمین امنیت و نظم جامعه تلاش می‌کنند و گاهی جان خود را در این مسیر از دست می‌دهند. باید بیش از گذشته به نام و مقام شهدای نیروی انتظامی توجه شود و تلاش‌های جان‌برکفان فراجا برای برقراری امنیت و نظم در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روز کودک و نقش کودکان در آینده کشور اظهار کرد: کودکان بخش مهمی از جمعیت جامعه شهری را تشکیل می‌دهند و حدود ۲۵ درصد از جامعه شهری را شامل می‌شوند که نقش مؤثری در توسعه و رشد کشور در آینده خواهند داشت. لازم است در حوزه شهرسازی و همچنین در بخش‌های فرهنگی، فضای سبز و خدمات شهری، توجه لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کودکان در شهر صورت گیرد و گزارش اقدامات انجام‌شده نیز به مردم ارائه شود.

ناصحی با اشاره به موضوع حمل‌ونقل عمومی مشهد گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مردم، نحوه بهره‌برداری آنان از خدمات حمل‌ونقل عمومی است. یکی از مهم‌ترین محورهای حمل‌ونقل ریلی شهر خط یک قطار شهری است. درخصوص گزارش‌های مختلف درباره نارضایتی شهروندان از ازدحام در خط یک قطار شهری، شورای اسلامی شهر بر اساس وظیفه ذاتی خود، شهرداری را مکلف کرده است ۶۰ واگن تهیه کند، اما متأسفانه گزارش روشنی از روند اجرای این مصوبه در اختیار شورا نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد خطاب به مسئولان حوزه حمل‌ونقل شهری، بیان کرد: با توجه به ضرورت پیشگیری از صدمات احتمالی، آسیب‌ها و ناایمنی‌هایی که ممکن است برای خط یک ایجاد شود، لازم است گزارشی درباره روند تأمین این واگن‌ها که حدود ۱۰ همت برای آن مصوب شده است، به شورا ارائه شود. اگر مانعی در مسیر اجرای این مصوبه وجود دارد، اعضای شورا باید ورود کنند و برای رفع موانع و حل‌وفصل موضوع اقدام کنند تا مردم هرچه سریع‌تر از خدمات مناسب حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.