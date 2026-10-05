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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

ورودی شماره یک قطار شهری مشهد در ایستگاه فجر تا اطلاع ثانوی مسدود است

ورودی شماره یک قطار شهری مشهد در ایستگاه فجر تا اطلاع ثانوی مسدود است

مشهد- براساس اعلام شهرداری مشهد ورودی شماره یک قطار شهری، ایستگاه فجر (به سمت ایستگاه طبرسی) به علت تعمیرات تا اطلاع ثانوی مسدود است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری مشهد، ورودی شماره یک قطار شهری، ایستگاه فجر (به سمت ایستگاه طبرسی) به علت تعمیرات تا اطلاع ثانوی مسدود است.

مسافران می‌توانند جهت استفاده از مترو از ورودی شماره دو (به سمت ایستگاه شهید فکوری) استفاده نمایند.

کد مطلب 6968535

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