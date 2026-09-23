افزایش زمان خدمات رسانی قطار شهری و اتوبوس در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندر شریف اظهار کرد: در این راستا در حوزه قطار شهری سرفاصله حرکت قطارها کاهش یافته و ساعات خدمات‌رسانی نیز افزایش یافته است.

شهردار مشهد اضافه کرد: در حوزه اتوبوسرانی نیز سرفاصله‌ها کاهش یافته و در مراکز تجمع مدارس و مجتمع‌های آموزشی تعداد اتوبوس‌های در نظر گرفته شده بیشتر شده است.

وی ادامه داد: همچنین جابه جایی شهروندان و کارمندان قبل از آغاز ساعات حمل و نقل دانش‌آموزان برنامه ریزی شده تا بخشی از بار ترافیکی جمعیت در ساعات آغاز و پایان مدارس کاهش یابد و دانش‌آموزان نگرانی کمتری داشته باشند و زمان کمتری در انتظار وسایل حمل‌ونقل عمومی باشند.

قلندر شریف در ادامه اظهار کرد: برای جابه جایی مدارس دخترانه در مقاطع ابتدایی و دبیرستان هم برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شده تا پس از تعطیلی مدارس دانش‌آموزانی که از اتوبوس استفاده می‌کنند، سریع‌تر و با سهولت بیشتری به مقصد برسند.

شهردار مشهد گفت: در نخستین روز مهرماه سرویس‌دهی حمل و نقل عمومی نیز به صورت رایگان انجام شد و همه مجموعه مدیریت شهری با حداکثر امکانات موجود، بیشترین خدمت را به دانش‌آموزان و فرهنگیان ارائه می کنند.

وی همچنین از اجرای اقدامات گسترده برای ایمن‌سازی، آسفالت، بهسازی و زیباسازی مدارس در قالب ستاد استقبال از مهر و رویداد «لبخند مهر» خبر داد و افزود: عملیات روکش آسفالت محوطه‌ مدارس انجام شده و همچنان ادامه دارد.

قلندرشریف اضافه کرد: در حوزه ترافیکی نیز همکاران سازمان ترافیک و مناطق شهرداری، محیط بیرونی مدارس را با دقت بازبینی کردند و اقدامات موردنیاز شامل؛ ایمن‌سازی، نصب تابلوهای ضروری، اجرای سرعت‌گیر در صورت نیاز، لکه‌گیری و مرمت آسفالت و همچنین روکش آسفالت انجام شد. نقاشی دیواری، نظافت مدارس و رسیدگی به فضای سبز نیز در دستور کار قرار گرفت تا فضای آموزشی از نظر محیطی شرایط مطلوب‌تری برای حضور دانش‌آموزان داشته باشد.

شهردار مشهد با تاکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا در میان نسل جوان افزود: دانش‌آموزان میراث‌دار شهدایی هستند که برای رشد و پیشرفت این سرزمین تلاش کردند و در برابر دشمن ایستادند.

مشهد با اشاره به حضور مردم و دانش‌آموزان‌ در میدان‌ها و خیابان‌ها اضافه کرد: ایران اسلامی با حضور مردم به‌ویژه دانش‌آموزان جایگاه خود را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کرده و به امید خدا در آینده نیز به جایگاه یک قدرت جهانی دست خواهد یافت.

قلندرشریف ادامه داد: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و آینده کشور به دست آنان رقم خواهد خورد. امیدواریم همان‌گونه که در صحنه‌های اجتماعی و میدان‌ها حضور محکم و استواری دارند در کسب علم و دانش نیز با همین اراده و قدرت تلاش کنند.