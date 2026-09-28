اتمام حفاری کل خطوط قطار شهری مشهد تا پایان سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نژادحسین اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم این دوره، اضافهشدن یک خط دیگر به شبکه مترو بود. خط سه به طول ۶ کیلومتر و با ۴ ایستگاه پایانه مسافربری، میدان بسیج، بابالجواد (ع) و میدان شهدا به بهرهبرداری رسید. حفاری ادامه خط سه از امامت به سمت امیریه نیز در این دوره آغاز شد و اکنون دستگاه TBM در محدوده بولوار آیتالله هاشمیرفسنجانی قرار دارد. پیشبینی میکنیم تا پایان سال ۱۴۰۶ حفاری مترو در کل خطوط تکمیل شود.
رئیس کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: بودجه ۶ همتی فاز دوم خط سه حدفاصل میدان شهدا تا میدان فردوسی، با ۳ ایستگاه، در شورا تصویب شده و منتظر اعلام نهایی وزارت کشور هستیم. احتمالا تا یک ماه آینده عملیات اجرایی این فاز آغاز میشود. خط چهار مترو نیز در مرحله حفاری است.
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