به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حملات تلافی‌ جویانه گسترده علیه اهداف نظامی در کی ‎یف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه خواهند داد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه، بار دیگر از شهروندان و دیپلمات‌ های خارجی در کی ‎یف خواست تا این شهر را ترک کنند و از سفر به اوکراین خودداری کنند و از شهروندان اوکراین نیز درخواست کرد تا از زیرساخت‌های نظامی دوری کنند.

این وزارتخانه تاکید کرد: شهروندان خارجی و دیپلمات‌هایی که کی‎یف را ترک نکرده‌اند، آگاهانه جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.