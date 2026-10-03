  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

روسیه: شهروندان و دیپلمات‌های خارجی کی‌یف را ترک کنند

روسیه: شهروندان و دیپلمات‌های خارجی کی‌یف را ترک کنند

مسکو بار دیگر به شهروندان خارجی، نسبت به ماندن در اوکراین و سفر به این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حملات تلافی‌ جویانه گسترده علیه اهداف نظامی در کی ‎یف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه خواهند داد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه، بار دیگر از شهروندان و دیپلمات‌ های خارجی در کی ‎یف خواست تا این شهر را ترک کنند و از سفر به اوکراین خودداری کنند و از شهروندان اوکراین نیز درخواست کرد تا از زیرساخت‌های نظامی دوری کنند.

این وزارتخانه تاکید کرد: شهروندان خارجی و دیپلمات‌هایی که کی‎یف را ترک نکرده‌اند، آگاهانه جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

کد مطلب 6966629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • m s IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      الان سیاسیون غربی فقط حرف زورو میفهمند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها