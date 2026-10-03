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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

میروشنیک: اروپایی‌ها دنبال رویارویی مستقیم با روسیه هستند

میروشنیک: اروپایی‌ها دنبال رویارویی مستقیم با روسیه هستند

یک دیپلمات ارشد روسیه گفت مقام‌های اروپایی در تلاشند کشورهای خود را به رویارویی مستقیم با روسیه بکشانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رودین میروشنیک» سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در گفت‌وگو با ریانووستی گفت تلاش کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شماری دیگر از مقامات اروپایی برای کشاندن کشورهای خود و این اتحادیه به رویارویی مستقیم با روسیه، روندی تهدیدآمیز است.

میروشنیک در واکنش به پیشنهاد اخیر کالاس برای واگذاری موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافند هوایی کشورهای اتحادیه اروپا به اوکراین گفت مقام‌های اروپایی نهایت تلاش خود را برای وارد کردن کشورهایشان و کل اتحادیه اروپا به رویارویی مستقیم با روسیه انجام می‌دهند.

وی افزود: نگران‌کننده است که رهبران اروپایی به جای جست‌وجوی راهی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز درگیری، به‌صورت پی‌درپی گام‌هایی در مسیر تشدید تنش برمی‌دارند.

این مقام روس همچنین به استانداردهای دوگانه غرب در زمینه امنیت هسته‌ای اشاره کرد و گفت کشورهای غربی که از اوکراین حمایت می‌کنند، در عین عضویت در سازوکارهای بین‌المللی مرتبط با امنیت هسته‌ای، برخی تعهدات و توافق‌های بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرند.

کد مطلب 6965829

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