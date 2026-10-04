مسکو: تلاش اتحادیه اروپا برای انزوای روسیه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آنا پونوماروا» سفیر روسیه در جمهوری چک گفت کشورهای اروپایی آن‌قدر می‌خواستند روسیه را منزوی کنند که خودشان کاملاً منزوی شدند.

وی افزود: «اروپایی‌ها ظاهراً آن‌قدر می‌خواستند روسیه را منزوی کنند که خودشان کاملاً منزوی شدند. به معنای واقعی کلمه، هیچ‌چیز جز رسانه های جریان اصلی ضدروسی نمی‌خوانند، نمی‌بینند و نمی‌شنوند.»

این مقام روس خاطرنشان کرد که در شرایط چنین محاصره اطلاعاتی، ترساندن مردم آسان می‌شود.

پونوماروا روز جمعه نیز وخامت روابط روسیه و جمهوری چک را انتخاب پراگ دانسته و گفته بود که پس از سال ۲۰۲۲، روس‌هراسی در این کشور افزایش یافته است.

پیش‌تر ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود کشورهای غربی به شکست ایده منزوی کردن مسکو پی برده و دیگر درباره آن صحبت نمی‌کنند. همچنین نشریه فارن پالیسی نوشته بود که منزوی کردن مسکو ممکن نشده و روسیه همچنان به تعامل فعال خود در عرصه بین‌المللی ادامه می‌دهد.