به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی شامگاه شنبه در نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی ادارات کل اوقاف و امور خیریه سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی آموزشی احسان ماندگار مازندران برگزار شد، با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین اظهار کرد: هوش مصنوعی به یکی از مؤلفه‌های مهم تحولات آینده تبدیل شده و کشور باید برای تقویت توانمندی‌های خود در این عرصه برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه فناوری و هوش مصنوعی در تحولات آینده نقش تعیین‌کننده‌ای خواهند داشت، افزود: سازمان اوقاف نیز باید از ظرفیت‌های این فناوری در حوزه‌های مختلف استفاده کند و در همین راستا، استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین قیمت و اجاره املاک موقوفات کشور در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: به‌زودی کارشناسی املاک موقوفات با بهره‌گیری از هوش مصنوعی انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم فرآیندهای موجود از شکل سنتی خارج شده و با استفاده از داده و فناوری، با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

حجت‌الاسلام خاموشی همچنین بر اهمیت داده‌محوری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: اطلاعات و داده‌های موجود باید به‌صورت دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود در بقاع متبرکه و امامزادگان چه برنامه‌هایی می‌تواند بیشترین اثرگذاری اجتماعی را داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه بقاع متبرکه در تحولات اجتماعی افزود: این اماکن مذهبی در مقاطع مختلف از جمله دوران جنگ اخیر، محل حضور و اجتماع مردم و حمایت از رزمندگان بوده‌اند و ظرفیت قابل توجهی برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی دارند.

ضرورت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، توجه به علم و پژوهش را یکی از الزامات پیشرفت کشور دانست و بیان کرد: توسعه علمی و بومی‌سازی دانش می‌تواند زمینه رفع نیازهای کشور و کاهش وابستگی به خارج را فراهم کند.

حجت‌الاسلام خاموشی با اشاره به فعالیت‌های سازمان اوقاف در حوزه فناوری‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش با جدیت دنبال می‌شود تا از ظرفیت علم و فناوری برای ایجاد ارزش افزوده و بازگشت عواید حاصل از تولید علم به کشور استفاده شود.

وی همچنین تسهیل امور مردم را از اولویت‌های سازمان اوقاف عنوان کرد و گفت: باید فرآیندهای اداری به گونه‌ای اصلاح شود که خدمات مورد نیاز مردم با سرعت بیشتری ارائه شود و مراجعات و مراحل انجام کار کاهش یابد.

تأکید بر هدایت وقف‌های جدید به سمت نیازهای جامعه

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بر ضرورت توجه به نیازهای روز جامعه در ایجاد موقوفات جدید تأکید کرد و افزود: وقف‌های جدید باید متناسب با مسائل و نیازهای جامعه شکل بگیرد و دفاتر مشاوره وقف در ادارات اجرایی باید در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

حجت‌الاسلام خاموشی درباره اجرای نیات واقفان نیز اظهار کرد: در سال گذشته در مجموع استان‌های کشور حدود ۶ همت از محل موقوفات برای اجرای نیات واقفان هزینه شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۸.۵ همت افزایش پیدا کند.

وی همچنین بر حضور فعال ادارات کل اوقاف در برنامه‌ها و اجتماعات مردمی تأکید کرد و گفت: مجموعه اوقاف باید در برنامه‌های اجتماعی و انقلابی حضور داشته باشد و با نهادهای مردمی برای برگزاری اجتماعات و برنامه‌های مختلف همکاری کند.

فعالیت‌های فرهنگی اوقاف گسترده است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به فعالیت‌های متنوع این سازمان اظهار کرد: مجموعه اوقاف ظرفیت گسترده‌ای برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و در این حوزه کارویژه‌های مختلفی دنبال می‌شود.

وی افزود: ایده‌ها و برنامه‌های متنوعی در حوزه فرهنگی مطرح شده که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های این بخش و استفاده بهتر از ظرفیت بقاع متبرکه و موقوفات را فراهم کند.

این نشست با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی ادارات کل اوقاف و امور خیریه سراسر کشور در مجتمع فرهنگی آموزشی احسان ماندگار مازندران برگزار شد و موضوعاتی از جمله فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، استفاده از فناوری‌های نوین، اجرای نیات واقفان و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم مورد بررسی قرار گرفت.