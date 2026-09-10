توسعه غرفه های تجاری بقاع رودسر و املش در دستور کار اوقاف است

رضا حسینیمفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه موقوفات و بقاع متبرکه اظهار کرد: اداره اوقاف و امور خیریه رودسر و املش آمادگی دارد در پروژههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی با سرمایهگذاران همکاری و مشارکت کند.
وی افزود: ساخت درمانگاه، مجموعههای ورزشی، گلخانهها، طرحهای کشاورزی، مدارس، مراکز آزمایشگاهی و مجموعههای علمی و آموزشی از جمله زمینههایی است که ظرفیت سرمایهگذاری در آنها وجود دارد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر و املش، توسعه غرفههای تجاری در بقاع متبرکه در قالب طرح «شمیم خدمت» را از دیگر ظرفیتهای اقتصادی این شهرستانها دانست و گفت: اجرای این طرح میتواند زمینه رونق اقتصادی در روستاها و شهرها و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی برای خانوادهها را فراهم کند.
حسینیمفرد از سرمایهگذاران دعوت کرد با بهرهگیری از ظرفیت موقوفات و بقاع متبرکه در این حوزه ورود کنند و سرمایههای خود را در مسیر فعالیتهای اقتصادی دارای منفعت اجتماعی به کار گیرند.
وی با بیان اینکه طرحهایی که بتواند بخشی از مشکلات مردم را برطرف و زمینه امید و نشاط در جامعه را فراهم کند در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: عواید حاصل از این سرمایهگذاریها در راستای اجرای نیات واقفان خیراندیش هزینه میشود تا نیت واقفان در خدمت نیازمندان و اقشار کمبرخوردار جامعه قرار گیرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رودسر و املش با اشاره به وجود ۱۹۰ بقعه متبرکه و ۲۲۱ موقوفه منفعتی در این دو شهرستان بیان کرد: صیانت و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه و همچنین اجرای دقیق نیات واقفان از مهمترین برنامههای این اداره است.
وی احیای موقوفات و بهرهگیری از عواید آنها برای اجرای نیات واقفان را از رسالتهای اصلی اوقاف عنوان کرد و افزود: اجرای نیات واقفان میتواند در حوزههایی همچون تأمین هزینههای دارو و درمان، کمکهای پزشکی و تهیه لوازمالتحریر در قالب طرحهایی مانند «قرار دوازدهم» و «مهر تحصیلی» انجام شود.
حسینی مفرد با تأکید بر ضرورت مشارکت خیران و نیکوکاران در این زمینه خاطرنشان کرد: برای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و اجرای هرچه بهتر نیات واقفان، نیازمند همراهی و یاری خیران هستیم.
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