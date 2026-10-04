رئیس سازمان اوقاف: فعالیت‌های فرهنگی باید دانش‌بنیان، مردم‌پایه و اثرمحور باشد



به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی در جمع معاونین فرهنگی و اجتماعی ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها که ۱۱ مهرماه در ساری برگزار شد، با اشاره به تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه، بر ضرورت شناخت دقیق مسائل و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در برنامه‌ریزی فرهنگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی باید مبتنی بر شناخت واقعی جامعه باشد، اظهار داشت: صرف جمع‌آوری اطلاعات برای مدیریت فرهنگی کافی نیست و باید با تحلیل داده‌ها، نیازها، ظرفیت‌ها و مسائل جامعه را به‌درستی شناسایی و برای آنها راهکار عملی طراحی کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین علم و پژوهش، معنویت، اقتصاد، مدیریت، استقلال، عزت ملی و سبک زندگی را از محورهای مهم پیشرفت جامعه دانست و گفت: توجه همزمان به این حوزه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حرکت منسجم‌تر در عرصه فرهنگی و اجتماعی باشد.

خاموشی با تأکید بر اهمیت دانش‌بنیان شدن فعالیت‌ها افزود: ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور باید در خدمت حل مسائل قرار گیرد و دستگاه‌های فرهنگی نیز لازم است از توان کارشناسان، دانشگاهیان و متخصصان برای طراحی و اجرای برنامه‌های مؤثر استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت نقش مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: نهادهای فرهنگی باید زمینه حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی مردم و مجموعه‌های مردمی را فراهم کنند و از ظرفیت‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف فرهنگی بهره بگیرند.

رئیس سازمان اوقاف همچنین بقاع متبرکه را از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی کشور دانست و بر استفاده مؤثر از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های دینی، اجتماعی و خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: اثرگذاری فعالیت‌ها صرفاً با اجرای برنامه‌های مقطعی حاصل نمی‌شود و باید برای استمرار، کیفیت و ارتباط مستمر با مخاطبان برنامه‌ریزی کرد.

خاموشی در پایان با تأکید بر مسئولیت معاونین فرهنگی و اجتماعی استان‌ها در میدان فرهنگی کشور، خواستار توجه بیشتر به شناخت مسائل، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسی و حرکت از برنامه‌محوری صرف به سمت فعالیت‌های اثرمحور شد.