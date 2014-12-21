سامانه جامع مدیریت موقوفات انقلاب مدیریتی و اطلاعاتی در اوقاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مومنی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نقش رسانه ها در تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف اظهارداشت: رسانه ها سهم و تاثیر بسیار بالایی در نهادینه کردن یک فرهنگ در جامعه دارند و اساس گرایش انسان ها به یک مقوله در شرایط کنونی دنیا به میزان ، حجم و نوع تبلیغات بستگی دارد. به واسطه تبلیغات موثر و مثمرثمر می توان یک تلخی را در جامعه به یک شیرینی تبدیل کرد البته بهره گیری از تبلیغ نیز نیازمند اطلاعات کافی و اشراف بر فنون آن است.

مومنی با اشاره به اینکه کارکرد تبلیغات کاملا بدیهی است ، تصریح کرد : تبلیغ و اطلاع رسانی در نهادینه کردن یک فرهنگ بسیار تاثیرگذار است، اما گاه از تبلیغ سواستفاده می شود و تنها جنبه تجاری محصول مطرح می شود ولی گاه نیز کارکرد مثبت می تواند داشته باشد و یک فرهنگ حسنه چون وقف را ترویج و نهادینه کند.

شفاف سازی عملکرد اوقاف

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه در سازمان اوقاف به تاثیرات این یکپارچه سازی امور در تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف تصریح کرد : یکی از هدف های اصلی راه اندازی سامانه شفاف سازی عملکرد سازمان و سرعت بخشیدن و افزایش دقت است که این ساماندهی قطعا موفقیت هایی را حاصل نمود و در صورت استمرار، حاصل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این ساماندهی و یکپارچگی قطعا برای بسیاری از کارکنان سختی هایی را ایجاد کرده ، اما باید دانست بعد از چند سال گزارش های دقیق و متقنی از روند اجرای نیات و بسیاری از امور دیگر در موقوفات، بر اساس سامانه را می توان ارائه کرد. جمع آوری میلیون ها گزینه هایی اطلاعاتی از موقوفات ، رقبات و بقاع متبرکه در نوع خود بی نظیر و در حد یک انقلاب و تحول مدیریتی و اطلاعاتی است.

مومنی با بیان اینکه بر اساس این سامانه تمام نیات و جزئیات موقوفات ثبت شده است، گفت : عملکرد یک موقوفه در طول سال در قالب سامانه مشخص است و می توان سوابق را واضح و روشن مشاهده و گزارش داد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه شفاف سازی عملکردها را از ثمرات راه اندازی سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه برشمرد و تصریح کرد : راه اندازی این سامانه مانع افراط و تفریط در عملکرد ها می شود و سهولت در کار را برای ارباب رجوع ، کارمندان و واقفان ایجاد خواهد کرد.

وی عملکرد سامانه را دارای ظرافت های خاص معرفی کرد و گفت: با گذر زمان سوابق و عملکرد تمامی موقوفات کشور بصورت شفاف در دسترس خواهد بود.

مومنی با اشاره به اینکه سامانه جامع موقوفات بدرستی تبلیغ و اطلاع رسانی نشده است، تصریح کرد: این سامانه همانند گوهری گرانبهاست که همچنان ناشناخته مانده است که هر بند و سرفصل آن می تواند یک باب تبلیغی باشد و برای معرفی سامانه باید از شیوه های تبلیغی مناسب ، استفاده کرد.

رفع دغدغه متولیان موقوفات

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه تبلیغ و اطلاع رسانی خود هنر و علم است ، اظهارداشت : پرداختن به سامانه مدیریت موقوفات ، تاثیرها و کارکردهای آن در جذب مخاطب بسیار تاثیرگذار است، زیرا چندین هزار ساعت زمان برای برنامه ریزی و طراحی آن زمان برده شده است که قطعا در صورت معرفی به جامعه ، عزم اوقاف برای عمل کردن به نیات واقفان و مدیریت موقوفات را نشان خواهد داد. راه اندازی این سامانه بی خوابی ها و دلسوزی های فراوانی را همراه داشته که تنها هدف آن رفع دغدغه ها و آسایش متولیان و واقفان کشور است.

مومنی با اشاره به اینکه بخشی از امور در سامانه بصورت خودکار عملیاتی می شود ، افزود : بطور مثال زمانی در یک شهرستان در خصوص موقوفه ای اطلاعات اجاره نامه وارد می شود ، باتوجه به رقبات پیرامونی مبلغی بعنوان اجاره مشخص می گردد ، پس از پرداخت وجه توسط مستأجر در بانک ، بانک به صورت سیستمی و در لحظه ، دریافت وجه را به سامانه جامع اعلام می کند و سامانه جامع به صورت خودکار براساس جدول نیت موقوفه ، وجه را خودکار تسهیم و گاه تا ۴۷ سند حسابداری را پشت سرهم و دقیق صادر می کند ، وجوه را در جای خود و حسابهای مربوطه قرار می دهد و در ارائه آن به بانک دستور می دهد ، چه مبلغی در چه حسابی قرار گیرد و همه این ها بدون دخالت کار و در چند ثانیه انجام می شود که خطای کار را تا حد صفر کم نموده است و کمک خوبی به همکارانمان در همه بخشهای ارزیابی ، اجارات و ... نموده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به پیشرفت های این سازمان در زمینه فناوری های نوین گفت : گام های موثری در این زمینه برداشته شده است و هم اکنون اطلاعات بسیاری در خصوص موقوفات در سامانه ثبت شده است که در راستای تامین نیاز معاونت و ادارات کل ستادی بسیار تاثیرگذار است. هدف گذاری فعالیت های اقتصادی سازمان بر این اساس است که هیچ کاری خارج از محیط سامانه عملیاتی نشود به همین خاطر سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه از ستاد سازمان تا رده های پایین همانند بقاع متبرکه و موقوفات قابل دسترس است.

حداقل خطا در بانک اطلاعات موقوفات

مومنی با بیان اینکه در زمینه استفاده از سامانه الزامات و اجبار هایی برای کارمندان اوقاف مطرح شده است ، تصریح کرد : امروز در این راستا بانک اطلاعاتی دقیق در اوقاف ایجاد شده است و میزان خطا در انجام امور به حداقل رسیده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف با اشاره به اینکه در این سازمان به فناوری های نوین و بهره گیری از آنها توجه ویژه ای شده است ، تصریح کرد : در این زمینه می توان گفت که سازمان رشدی صد در صدی داشته است زیرا در برخی موارد پیشینه ای وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه دستور ویژه نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف بهره گیری از فناوری های نوین در امور است، گفت : چرخه فرایند امور سازمان باید برمبنای فناوری های نوین باشد و تمام امور باید با این نگاه چیده شود .

دست یابی به سامانه موقوفات در ۷۰۰ نقطه

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه تمامی دستورالعمل ها و ضوابط سازمان در سامانه بارگذاری می شود و فرآیندهای انجام کار در سامانه بر آن اساس فعالیت می کند ، افزود : براین اساس در ستاد سازمان می توان روند اجرای دستورالعمل ها را رصد کرد و در صورت عدول و عبور از ضوابط و دستور العمل ها توسط کاربر سامانه، می تواند اعلام خطا کند و در بعضی موارد برابر خواسته کارشناسان اقدام شده است.

۱۰ میلیون فیلد اطلاعاتی موقوفات در سامانه جامع

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه هم اکنون در ۷۰۰ نقطه کشور فعال است که با توجه به سمت اداری کاربر ، کیفیت اتصال و دسترسی به اطلاعات برای وی بصورت هوشمند تعریف می شود.

مومنی با بیان اینکه بازنویسی اسناد وقفی در مجموع در قالب ۵۱۰ هزار صفحه جمع بندی شد، گفت: تمامی اسناد وقفی براساس فیلدهای مختلف اطلاعاتی همچون نیات واقفان در سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف ثبت شد که در مجموع ۸۰۰ نوع نیت از اسناد استخراج شد که شامل ۳۱۲ هزار فراوانی نیت است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اجرای نیات واقفان در برخی موارد براساس نظر واقف مترتب بر شروطی است که باید از اسناد احصا می شد، افزود: در مجموع ۷ میلیون ۸۱۱ هزار شروط اجرای نیت از اسناد وقفی کشور بدست آمد و در سامانه جامع موقوفات ثبت شد.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۰ میلیون فیلد اطلاعاتی در خصوص موقوفات کشور از اسناد وقفی بدست آمد و در سامانه جامع موقوفات ثبت شد و در مرحله بعدی اطلاعات رقبات هر موقوفه اعم از؛ موقعیت جغرافیایی، وضعیت سند اجاره ، میزان عرصه و عیان و ... مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نزدیک به ۱۵۶ میلیون فیلد اطلاعاتی وارد سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه گردید.

مومنی در پایان با اشاره به اینکه سامانه جامع سازمان اوقاف هم اکنون دارای میلیون های فیلد اطلاعاتی است، تصریح کرد : برای اجرای نیات واقفان این سامانه بعنوان یک گنجینه در اختیار اوقاف قرار دارد.