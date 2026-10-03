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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر: مدیران مدارس توانمند می‌شوند

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر: مدیران مدارس توانمند می‌شوند

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: توانمندسازی مدیران مدارس با تمرکز بر مدیریت فرهنگی، تربیتی و ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان، زمینه‌ساز آغاز سال تحصیلی پویا و بانشاط است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر عصر شنبه در نشست توانمندسازی مدیران مدارس استان اظهار کرد: آمادگی مدیران برای مدیریت اثربخش مدرسه، توجه به نیازهای فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت معلمان، مربیان، مشاوران و خانواده‌ها از محورهای اصلی این برنامه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: مدیران مدارس نقش مهمی در ایجاد محیطی آرام، بانشاط و مناسب برای حضور و یادگیری دانش‌آموزان دارند و لازم است مهارت‌های مدیریتی، ارتباطی و تربیتی آنان متناسب با نیازهای روز دانش‌آموزان تقویت شود.

در این نشست که با حضور معاون پرورشی و فرهنگی، مسئولان مرتبط، اساتید و کارشناسان حوزه‌های تخصصی برگزار شد، موضوعات مرتبط با مدیریت فرهنگی و تربیتی مدارس و راهکارهای ایجاد فضای مناسب آموزشی و تربیتی مورد بررسی قرار گرفت.

تقویت مهارت‌های ارتباطی مدیران

در بخش تخصصی این برنامه، اساتید و کارشناسان به ارائه مطالب آموزشی درباره شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان پرداختند و شیوه‌های گفت‌وگوی همدلانه و اقناعی با دانش‌آموزان را تشریح کردند.

همچنین نحوه پاسخ‌گویی مناسب به پرسش‌های دانش‌آموزان و راهکارهای تقویت مهارت‌های ارتباطی مدیران مدارس مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری این نشست با هدف آماده‌سازی مدیران برای آغاز سال تحصیلی جدید و ارتقای کیفیت مدیریت مدارس در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی انجام شد.

کد مطلب 6966676

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