اجرای طرح «روشنا» در مدارس کرمانشاه با هدف تقویت گفتمان دینی و تربیتی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه، نشست توجیهی طرح فرهنگی – تربیتی «روشنا» ویژه مدارس استان کرمانشاه با حضور مدیران، کارشناسان فرهنگی، اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از فعالان عرصه تعلیم و تربیت برگزار شد. این برنامه به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش طراحی و اجرا گردیده است.

در این نشست که با حضور خواهران و برادران فرهنگی برگزار شد، کارشناسان حوزه دین و تعلیم و تربیت، جزئیات برنامه‌ها، اهداف و سازوکارهای اجرایی این طرح را تشریح کردند. «روشنا» با محور گفتمان‌سازی دینی در مدارس، به‌دنبال تقویت بنیان‌های فرهنگی و ارتقای سطح معرفتی دانش‌آموزان است تا نسل جوان ضمن آشنایی عمیق‌تر با ارزش‌های اسلامی، به مهارت‌های ارتباطی، اخلاقی و فرهنگی نیز مجهز شود.

مدیران حاضر در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های مؤثر فرهنگی در محیط‌های آموزشی، گسترش روحیه گفت‌وگو، تفکر نقاد و مهارت‌های تربیتی را از جمله اهداف کلیدی طرح «روشنا» عنوان کردند. در ادامه، کارشناسان حوزه تبلیغ و آموزش، شیوه‌های به‌کارگیری ظرفیت‌های مدارس برای برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های دینی را مورد بررسی قرار دادند.

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از اجرای این طرح، بر اهمیت همت و همکاری تمامی دستگاه‌ها و فعالان فرهنگی در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی تأکید کرد و از همه مسئولان و نهادهای مرتبط درخواست کرد در این مسیر هوشمندانه و همراه، تمام تلاش خود را به کار گیرند.