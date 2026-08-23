مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر: مدارس باید محیطی امن و بانشاط باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر بعد از ظهر یکشنبه در نشست معاونان، مدیران و کارشناسان حوزههای آموزشی، پرورشی، مشاوره و روانشناختی با تأکید بر اهمیت سلامت روان و نشاط دانشآموزان اظهار کرد: توجه به سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، یکی از اولویتهای اساسی آموزش و پرورش است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: مدارس باید محیطی امن، بانشاط و حمایتگر برای دانشآموزان باشند و در این مسیر، نقش مشاوران، مدیران، معلمان و خانوادهها بسیار مهم و اثرگذار است.
وی با اشاره به اهمیت همراهی خانوادهها و مجموعههای آموزشی و حمایتی افزود: توانمندسازی دانشآموزان، آموزش مهارتهای زندگی و ارتقای سواد سلامت روان، از مهمترین راهکارهای پیشگیری و فراهمسازی زمینه رشد همهجانبه دانشآموزان است و باید با جدیت بیشتری در مدارس دنبال شود.
در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای برنامههای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان در مدارس استان، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت خدمات مشاورهای و روانشناختی، آموزش مهارتهای زندگی، افزایش سواد سلامت روان، تقویت ارتباط میان مدرسه و خانواده و تسهیل دسترسی دانشآموزان به خدمات حمایتی مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت.
در ادامه این نشست، اعضای شورای راهبری نماد درباره راهکارهای افزایش اثربخشی برنامههای مشاورهای، ارتقای تعامل میان مشاوران، مدیران و خانوادهها و فراهمسازی زمینه دسترسی مناسب دانشآموزان به خدمات تخصصی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
همچنین بر اهمیت شناسایی بهموقع نیازهای دانشآموزان، ارائه حمایتهای تخصصی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد فردی، اجتماعی و عاطفی آنان تأکید شد تا ظرفیتهای موجود در مدارس استان بیش از پیش در مسیر سلامت، نشاط و توانمندسازی دانشآموزان به کار گرفته شود.
نظر شما