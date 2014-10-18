به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح شنبه در نشست برگزاری برنامههای فرهنگی و تربیتی بوشهر اظهار داشت: کمیته امداد از تمام توان و ظرفیتها به منظور اجرای برنامههای حمایتی خود استفاده می کند و از همکاری مردم و سایر نهادها نیز استفاده خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: توسعه برنامههای آموزشی یکی از اولویتهای کمیته امداد است که طرحهای بسیار خوبی در نقاط مختلف استان برای تقویت افراد تحت حمایت برگزار میشود که دستاوردهای خوبی را نیز در پی داشته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر تصریح کرد: بخشی از افراد تحت حمایت این نهاد را دانشآموزان و دانشجویان تشکیل میدهند که تلاش داریم زمینه را برای تقویت بنیه علمی این دانشآموزان و دانشجویان فراهم کنیم تا در عرصههای علمی بتوانند تواناییهای خود را نشان دهند.
وی از تلاش کمیته امداد برای حرکت در مسیر خودکفایی افراد تحت حمایت خبر داد و بیان داشت: ایجاد اشتغال و ارائه اموزش های مناسب به مددجویان از راهکارهای بسیار مهم برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این سیاست است.
محبی دانش آموزان مجتمعهای شبانه روزی را به عنوان ظرفیت مناسبی برای خودکفایی خانوادهها عنوان کرد و افزود: از این دانشاموزان میتوان به عنوان سفیران فرهنگی کمیته امداد یاد کنیم که در طول سال خدمات مناسبی نیز به آنها ارائه می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه یک هزار و100 رابط فرهنگی با کمیته امداد استان همکاری دارند، اذعان داشت: این افراد از بین مدیران، کارشناسان، دبیران، اساتید مدارس و دانشگاه ها انتخاب میشوند.
وی از بهره مندی 100 دانش آموز نخبه از خدمات کمیته امداد استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: اکنون 240 دانش آموز در 4 مجتمع فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان بوشهر مستقر هستند.
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