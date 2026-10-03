به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله پایان عصر شنبه در بازدید از روند اجرای پروژه پلاتوی مجتمع فرهنگی و هنری فجر میانه، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و نیازهای این طرح را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهرستان میانه اظهار کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان، ۹ میلیارد تومان اعتبار برای پیشرفت پروژه پلاتو و آماده‌سازی و بهسازی مجتمع فرهنگی و هنری فجر اختصاص یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی افزود: پلاتو یکی از فضاهای تخصصی مورد نیاز هنرمندان است و می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های نمایشی و هنری، تولید آثار و پرورش استعدادهای جوان را فراهم کند.

پایان همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت مجتمع فرهنگی و هنری فجر تأکید کرد و گفت: با اختصاص اعتبار پیش‌بینی‌شده، اقدامات لازم برای آماده‌سازی و ارتقای این مجموعه نیز انجام می‌شود تا فضای فرهنگی شهرستان متناسب با نیاز هنرمندان و فعالان این حوزه باشد.

در این بازدید، فرماندار ویژه میانه و نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.