به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله پایان عصر شنبه در مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر جشنواره‌های ملی فرهنگی و هنری شهرستان میانه، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهرستان، حمایت از استعدادهای جوان، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تحقق عدالت فرهنگی را ضروری دانست.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی میانه اظهار کرد: حضور چهره‌های شاخص و نام‌آوران این شهرستان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و هنری منطقه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به موفقیت جوانان و هنرمندان میانه در جشنواره‌های ملی افزود: افتخارآفرینی هنرمندان این شهرستان و مطرح شدن نام میانه در عرصه‌های ملی، بیانگر ظرفیت بالای استعداد و خلاقیت در این منطقه است.

پایان هنر را فراتر از یک مهارت فنی دانست و گفت: هنر ودیعه‌ای الهی و ظرفیتی ارزشمند برای ترویج فضائل انسانی، تعالی جامعه و صیانت از هویت دینی و فرهنگی است.

استعدادهای فرهنگی فقط در مرکز استان نیست

وی با اشاره به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه عدالت فرهنگی تصریح کرد: شکوفایی فرهنگ و هنر آذربایجان در مرکز استان خلاصه نمی‌شود و بخش مهمی از خلاقیت، استعداد و ظرفیت‌های هنری در شهرستان‌ها جریان دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در بسیاری از موارد، جلوه‌های برتر هنر در شهرستان‌ها شکل می‌گیرد و بر همین اساس باید زمینه کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری در این مناطق بیش از پیش تقویت شود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه و ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان میانه تأکید کرد و گفت: پیگیری مسائل و نیازهای زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر شهرستان و ارتقای امکانات موجود، از اولویت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

پایان موفقیت جوانان میانه در جشنواره‌های ملی را نشانه ظرفیت بالای استعدادهای بومی دانست و اظهار کرد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بر استعدادهای بومی می‌تواند به نتایج ارزشمند و ماندگاری در سطح ملی منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در صیانت از هویت جامعه خاطرنشان کرد: کسب نشان و افتخار در عرصه‌های فرهنگی و هنری، مسئولیت هنرمندان را نیز افزایش می‌دهد و اهالی فرهنگ و هنر در برابر جنگ نرم و تلاش برای هدف قرار دادن هویت و باورهای جامعه، نقشی مهم و اثرگذار بر عهده دارند.