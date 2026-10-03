به گزارش خبرنگار مهر، مریم عبدالهی عصر شنبه در آیین تجلیل از هنرمندان و برگزیدگان حوزه‌های مختلف هنری شهرستان میانه، هنرمندان را از نخبگان فرهنگی جامعه دانست و اظهار کرد: موفقیت هنرمندان حاصل سال‌ها تمرین، ممارست، صبوری و تلاش است و کسب عناوین و رتبه‌های هنری باید همانند موفقیت‌های علمی مورد توجه و پاسداشت قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش هنر در جامعه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط اجتماعی، همبستگی و تقویت سرمایه اجتماعی نیاز داریم و هنر می‌تواند به‌عنوان زبانی اثرگذار، در ایجاد آرامش و تقویت این مؤلفه‌ها نقش داشته باشد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حمایت از فرهنگ و هنر نباید تنها بر عهده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاهی راهبردی در کنار مجموعه فرهنگ و ارشاد قرار گیرند و برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از هنرمندان همکاری کنند.

عبدالهی ایجاد نگارخانه هنرهای تجسمی، راه‌اندازی فرهنگسرا و احداث پلاتو را از مطالبات حوزه فرهنگ و هنر شهرستان عنوان کرد و گفت: این موضوعات نیازمند پیگیری جدی است تا زمینه برای گسترش فعالیت‌های هنری در میانه فراهم شود.

وی با اشاره به وضعیت مجتمع فرهنگی و هنری فجر میانه خاطرنشان کرد: این مجموعه نیازمند نگاهی تازه، بهسازی و زیباسازی است تا فضای فرهنگی شهرستان متناسب با ظرفیت‌های هنری و جایگاه هنرمندان باشد.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: انتظار برای تولید آثار فاخر هنری بدون فراهم کردن فضای مناسب و تجهیزات مورد نیاز، منطقی نیست و برای شکوفایی استعدادها و تولید آثار ماندگار باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود.

عبدالهی در پایان تأکید کرد: پیگیری برای ایجاد پلاتو و نگارخانه هنری را دنبال خواهم کرد تا با فراهم شدن فضای مناسب، زمینه رشد استعدادهای هنری شهرستان و عرضه بهتر ظرفیت‌های هنرمندان به جامعه فراهم شود.