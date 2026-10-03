به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی عصر شنبه در مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر هنری شهرستان میانه، با اشاره به پیوند میان فرهنگ، هنر و مسائل اجتماعی اظهار کرد: عرصه فرهنگ، هنر و مسائل اجتماعی به یکدیگر پیوسته‌اند و هنر در بسیاری از مسائل اجتماعی نمود پیدا می‌کند، بنابراین باید برای ظرفیت‌های موجود در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف هنری برنامه‌ریزی و پاسخگویی شود.

وی افزود: مدیریت شهرستان تلاش کرده است متناسب با امکانات و ظرفیت‌های موجود، مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر را پیگیری کند و در حوزه‌هایی مانند فضا، امکانات و زیرساخت‌ها، بستر لازم برای فعالیت و شکوفایی استعدادها را فراهم آورد.

فرماندار ویژه میانه با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگی تنها به ایجاد امکانات فیزیکی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و اقتصادی، سرمایه‌های اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که فرهنگ، هنر و هنرمندان از عناصر مهم غنی‌سازی سرمایه اجتماعی شهرستان هستند.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی

مشایخی تأمین زیرساخت‌ها و تقویت بسترهای فرهنگی و هنری را از وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: باید با نگاه توسعه‌ای، زمینه حضور و فعالیت مؤثرتر هنرمندان و اصحاب فرهنگ فراهم شود.

وی همچنین پیشکسوتان فرهنگ و هنر را از پیشران‌های اجتماعی شهرستان برشمرد و اظهار کرد: پیشکسوتان علاوه بر نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی، در تربیت نسل آینده و هدایت استعدادهای جوان نیز نقش مهمی دارند و باید از تجربه و ظرفیت آنان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند شهرستان استفاده شود.

فرماندار ویژه میانه بر ضرورت توجه بیشتر استان به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهرستان تأکید کرد و گفت: نگاه و برنامه‌ریزی در سطح استان باید متناسب با اندازه، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های واقعی میانه باشد تا استعدادهای موجود بتوانند در فضای مناسب‌تری به فعالیت و اثرگذاری ادامه دهند.