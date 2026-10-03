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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

صعود فولاد هرمزگان به مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی

صعود فولاد هرمزگان به مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی

بندرعباس- تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان در هفته نهم لیگ برتر، با نتیجه ۳ بر ۱ از سد چادرملو اردکان گذشت و با صدرنشینی در گروه خود راهی مرحله نهایی مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای دو نماینده استان هرمزگان همراه بود.

تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان در زمین ساحلی غدیر بندرعباس میزبان چادرملو اردکان بود و با گل‌های مهران خسروی، رضا امیری زاده و موحد محمدپور با نتیجه ۳ بر ۱ از سد این تیم عبور کرد و با صدرنشینی در گروه خود، راهی مرحله نهایی مسابقات شد.

فولاد هرمزگان با ۲۱ امتیاز، در هفته دهم و پایانی مرحله مقدماتی با قرعه استراحت روبرو خواهد بود.

دیگر نماینده هرمزگان، تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس در این هفته در سمنان به مصاف تیم کیان این شهر رفت و با نتیجه سه بر یک مغلوب شد.

تک گل شهرداری بندرعباس را ایمان میرشمسی به ثمر رساند.

شهرداری بندرعباس با ۶ امتیاز، در آخرین بازی این فصل خود در بندرعباس به دیدار تیم ملاباشی یزد خواهد رفت.

کد مطلب 6966723

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