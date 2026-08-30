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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه های کشور؛

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

بندرعباس - فولاد هرمزگان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با برتری ۵ بر صفر برابر شهرداری بندرعباس دربی هرمزگان را با ثبت کلین‌شیت به سود خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در یکی از دیدارهای حساس فولاد هرمزگان و شهرداری بندرعباس در ورزشگاه غدیر بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

فولاد هرمزگان که پیش از این دیدار صدرنشین گروه دوم بود، در این مسابقه عملکردی قدرتمند داشت و با نتیجه پرگل ۵ بر صفر مقابل همشهری خود به پیروزی رسید.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

علی میرزایی، هادی فرهمند، موحد محمودپور و آرشام قلندری ۲ بار گل‌های فولاد هرمزگان را در این دیدار به ثمر رساندند.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

فولاد هرمزگان با کسب این پیروزی و رسیدن به ۹ امتیاز همچنان در صدر جدول گروه دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور قرار دارد.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

این رقابت‌ها با حضور ۱۰ تیم در دو گروه پنج تیمی برگزار می‌شود.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

در گروه اول تیم‌های پارس جنوبی بوشهر، مقاومت گلساپوش یزد، ملوان بندر انزلی، شهرداری چلیچه و شاهین خزر رودسر حضور دارند.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

در گروه دوم نیز فولاد هرمزگان، چادرملو اردکان، شهرداری بندرعباس، هدف سمنان و دهیاری ملاباشی یزد به رقابت می‌پردازند.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شداستان هرمزگان یکی از استان‌های مستعد در ورزش‌های ساحلی است و چند تیم در رشته فوتبال ساحلی دارد.

فولاد هرمزگان با کلین‌شیت فاتح دربی بندرعباس شد

کد مطلب 6932370

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