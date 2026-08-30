به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای کشور شامگاه یکشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در یکی از دیدارهای حساس فولاد هرمزگان و شهرداری بندرعباس در ورزشگاه غدیر بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند.
فولاد هرمزگان که پیش از این دیدار صدرنشین گروه دوم بود، در این مسابقه عملکردی قدرتمند داشت و با نتیجه پرگل ۵ بر صفر مقابل همشهری خود به پیروزی رسید.
علی میرزایی، هادی فرهمند، موحد محمودپور و آرشام قلندری ۲ بار گلهای فولاد هرمزگان را در این دیدار به ثمر رساندند.
فولاد هرمزگان با کسب این پیروزی و رسیدن به ۹ امتیاز همچنان در صدر جدول گروه دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای کشور قرار دارد.
این رقابتها با حضور ۱۰ تیم در دو گروه پنج تیمی برگزار میشود.
در گروه اول تیمهای پارس جنوبی بوشهر، مقاومت گلساپوش یزد، ملوان بندر انزلی، شهرداری چلیچه و شاهین خزر رودسر حضور دارند.
در گروه دوم نیز فولاد هرمزگان، چادرملو اردکان، شهرداری بندرعباس، هدف سمنان و دهیاری ملاباشی یزد به رقابت میپردازند.
استان هرمزگان یکی از استانهای مستعد در ورزشهای ساحلی است و چند تیم در رشته فوتبال ساحلی دارد.
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