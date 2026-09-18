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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور؛

فولاد هرمزگان ۵ بر ۲ کیان سمنان را شکست داد

فولاد هرمزگان ۵ بر ۲ کیان سمنان را شکست داد

بندرعباس - تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان در هفته ششم لیگ برتر کشور با عبور از کیان سمنان، دور برگشت رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با دیدار تیم‌های کیان سمنان و فولاد هرمزگان در زمین ساحلی سیمرغ سمنان پیگیری شد.

در این دیدار فولاد هرمزگان موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد کیان سمنان عبور کند و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.

گل‌های فولاد هرمزگان در این مسابقه توسط مهران خسروی، موحد محمدپور، علی میرزایی، آیدین تشنه‌کام و هادی فرهمند به ثمر رسید.

فولاد هرمزگان با کسب این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را با برد آغاز کرد.

این تیم در هفته هفتم رقابت‌ها اول مهرماه در بندرعباس به مصاف دهیاری ملاباشی خواهد رفت.

کد مطلب 6950931

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
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