فولاد هرمزگان ۵ بر ۲ کیان سمنان را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با دیدار تیمهای کیان سمنان و فولاد هرمزگان در زمین ساحلی سیمرغ سمنان پیگیری شد.
در این دیدار فولاد هرمزگان موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد کیان سمنان عبور کند و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.
گلهای فولاد هرمزگان در این مسابقه توسط مهران خسروی، موحد محمدپور، علی میرزایی، آیدین تشنهکام و هادی فرهمند به ثمر رسید.
فولاد هرمزگان با کسب این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و دور برگشت رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را با برد آغاز کرد.
این تیم در هفته هفتم رقابتها اول مهرماه در بندرعباس به مصاف دهیاری ملاباشی خواهد رفت.
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