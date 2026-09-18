فولاد هرمزگان ۵ بر ۲ کیان سمنان را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با دیدار تیم‌های کیان سمنان و فولاد هرمزگان در زمین ساحلی سیمرغ سمنان پیگیری شد.

در این دیدار فولاد هرمزگان موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ از سد کیان سمنان عبور کند و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.

گل‌های فولاد هرمزگان در این مسابقه توسط مهران خسروی، موحد محمدپور، علی میرزایی، آیدین تشنه‌کام و هادی فرهمند به ثمر رسید.

فولاد هرمزگان با کسب این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را با برد آغاز کرد.

این تیم در هفته هفتم رقابت‌ها اول مهرماه در بندرعباس به مصاف دهیاری ملاباشی خواهد رفت.