دستگیری ۳ شکارچی متخلف در پرور؛ لاشه بز وحشی کشف شد

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست اداره پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت شده پرور، در پی دریافت گزارش‌هایی از منابع محلی و آگاه، عملیات گشت و پایش را آغاز کردند.

وی ادامه داد: این عملیات با هماهنگی‌های انجام‌شده و در معیت رئیس حراست و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان انجام شد و مأموران تا پاسی از شب به گشت و پایش منطقه ادامه دادند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: مأموران هنگام بازگشت با خودروی افراد متخلف مواجه شدند و از آنان بازرسی لازم به عمل آمد.

لهردی تصریح کرد: دو قبضه سلاح شامل یک قبضه سلاح گلوله‌زنی به همراه شش تیر فشنگ برنو و یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی از خودرو متخلفان کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به کشف مهمات و ادوات شکار از این افراد یادآور شد: هفت تیر فشنگ چهار پاره، سه تیر فشنگ ساچمه‌زنی و سایر ادوات شکار و صید نیز از متخلفان کشف شده است.