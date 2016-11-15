دستگیری متخلفان شکار در «زرچشمه» و کرکس نطنز

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تنها با فرهنگ‌سازی‌های طولانی مدت و متدوام می‌توان از شکار غیرمجاز حیوانات به ویژه در مناطق حفاظت شده جلوگیری کرد، اظهار داشت: قانون نیز راهکار مهمی است که همیشه سد راه شکارچیان و متخلفان شکار حیات وحش بوده است و بر این اساس ماموران یگان حفاظت محیط زیست در سرتاسر استان همواره آماده فعالیت هستند و با توجه به اینکه بسیاری از تخلفات شبانه انجام می‌شود در طول شب نیز به گشت زنی در این مناطق می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه گزارشات مردمی در زمینه معرفی متخلفان شکار بسیار کمک کننده است، افزود: در طول این هفته ماموران یگان حفاظت در سمیرم یک متخلف شکار و صید غیرمجاز را در منطقه شکار ممنوع «زرچشمه» شناسایی و دستگیر کردند که به همراه وی ۱۰ سهره وحشی، یک رشته دام و یک عدد قفس زنده گیری نیز کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: فرد متهم با تنظیم شکوائیه ای به دادستانی سمیرم برای رسیدگی قضایی پرونده معرفی شده است و باید به استاد بند الف ماده ۱۰ وبند ب ماده ۱۱ قانون شکار و صید باید مبلغ ضرر و زیان بهای شکار پرندگان وحشی شکار را نیز بپردازد.

وی با اشاره به اینکه همچنین یگان حفاظت محیط زیست نطنز نیز سه متخلف شکار و صید را به همراه دو قبضه اسلحه شکاری در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز دستگیر کردند، بیان داشت: همره این متخلفان یک قبضه اسلحه تک لول ساچمه زنی مدل کوسه، یک قبضه اسلحه پنج تیر گلنگدنی، لاشه یک کل کوهی، ۱۰ عدد فشنگ چهارپاره، ۱۱ عدد فشنگ ساچمه زنی و دو دستگاه دوربین دو چشمی کشف شده است و این افراد به مراجع قضایی معرفی شدند.

جمشیدیان ادامه داد: همچنین در طول هفته یک متخلف شکار و صید در زیستگاه های آزاد شهرستان فریدن هنگام آغاز به شکار و پیش از اقدام دستگیر شد که از وی یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی دولول کالیبر ۱۲ و ادوات شکار و صید کشف و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

گفتنی است طبق بند ب ماده ۱۲ قانون شکار وصید شکار غیر مجاز جانوران وحشی جرم محسوب و مستوجب مجازات است؛ همچنین اقدام شروع به شکار در زیستگاه‌های حیات وحش توسط متخلف جرم بوده و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید قابل تعقیب و مجازات است.