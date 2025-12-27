۶ شکارچی متخلف در دامغان دستگیر شدند؛ توقیف لاشه ۲ گوسفند وحشی

مهدی لهردی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری شش شکارچی در منطقه طرزه دامغان برای روز گذشته خبر داد و در توضیحات اظهار داشت: این باند شکارچی توسط یگان حفاظت محیط زیست دامغان متلاشی شد.

وی ادامه داد: روز گذشته مأموران یگان حفاظت محیط زیست دامغان با همراهی پلیس اطلاعات استان در پی گزارش مبنی بر حضور شکارچی در منطقه بلافاصله در محل حضور یافتند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه شکار در محل معدن رزم جا رخ داده بود، ابراز داشت: مأموران با کمین در محل و مسیر تردد متخلفان موفق به دستگیری شکارچیان شدند.

لهردی از کشف لاشه دو گوسفند وحشی نر و ماده خبر داد و تصریح کرد: از این متخلفان سه قبضه سلاح شکاری، ۱۶۰ فشنگ گلوله زنی و ساچمه زنی کشف و ضبط شده است.

وی افزود: متهمان به همراه ادوات کشف شده به پلیس امنیت منتقل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی دامغان تحویل داده شدند.