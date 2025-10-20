مجتبی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین موارد تخلف مربوط به شکار غیرمجاز گونه‌های حیات‌وحش از جمله قوچ و میش، کل و بز بوده است.

وی با اشاره به شناسایی ۴۰ شکارچی متخلف در استان مرکزی افزود: در تعدادی از موارد، متخلفان پیش از هرگونه اقدام و وارد آوردن آسیب به طبیعت و حیات‌وحش شناسایی و دستگیر شدند.

شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف در فضای مجازی

عباسی در ادامه گفت: در راستای رصد فعالیت شکارچیان متخلف در فضای مجازی، فردی که با انتشار تصاویر شکار حیات‌وحش اقدام به قدرت‌نمایی کرده بود، با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات استان شناسایی و دستگیر شد.

وی اظهار کرد: با اخذ دستور قضائی و بازرسی از منزل این فرد، یک رأس کل تاکسیدرمی‌شده، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی تک‌لول بدون مجوز، تعداد زیادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

دستگیری شکارچی متخلف در تفرش

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: مأموران یگان حفاظت شهرستان تفرش در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، فردی را که وارد منطقه شده و قصد شکار داشت، قبل از هرگونه اقدامی شناسایی و دستگیر کردند.

عباسی بیان کرد: از این متخلف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد و پرونده وی در حال پیگیری قضائی است.

دستگیری شکارچی غیرمجاز در ساوه

عباسی با اشاره به فعالیت‌های یگان حفاظت در شهرستان ساوه گفت: در پی گشت و پایش مأموران، یک شکارچی غیرمجاز که مبادرت به شکار چهار قطعه کبک کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: از این متخلف یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی مجاز، چادر و تور زنده‌گیری پرندگان و ۲۰ عدد فشنگ ساچمه کشف و ضبط شد و مراتب جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی همچنین از شناسایی و دستگیری دو صیاد غیرمجاز در سد الغدیر ساوه خبر داد و گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و پایش خود، این افراد را که اقدام به صید غیرمجاز کرده بودند شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از متخلفان ۱۸ قطعه ماهی صیدشده کشف و ضبط و پرونده آنان برای طی مراحل قضایی به مقام قضایی ارجاع شد.

کشف سلاح و بقایای حیوانات شکارشده در خمین

عباسی ادامه داد: در جریان رصد و پیگیری‌های اطلاعاتی، فردی که طی سال‌های گذشته با ایجاد شایعه و قدرت‌نمایی اقدام به شکار غیرمجاز حیات‌وحش کرده بود با همکاری یگان حفاظت شهرستان خمین و پلیس امنیت استان شناسایی و دستگیر شد.

وی بیان کرد: پس از اخذ مجوز قضایی و بازرسی از محل اختفای متخلف، سه قبضه سلاح شامل یک قبضه گلوله‌زنی و دو قبضه ساچمه‌زنی، مقادیر زیادی گوشت و بقایای حیوانات شکارشده از جمله قوچ، کل، بز و آهو کشف و ضبط گردید و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: مأموران یگان حفاظت در سراسر استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش و گشت‌زنی هستند و با هرگونه شکار و صید غیرمجاز، تصرف اراضی، ساخت‌وساز غیرمجاز و آلودگی‌های زیست‌محیطی برخورد قاطع خواهند کرد.

عباسی گفت: انتظار است مردم و دوستداران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.