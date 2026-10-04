همدان بر قله علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان در پیامی کسب رتبه اول و هشتم کنکور در گروه آزمایشی علوم تجربی از سوی دانش آموزان همدانی آرش محمدی و علی حمزه‌ئی از دبیرستان علامه حلی یک همدان را تبریک گفت.

در متن پیام آیت‌الله حبیب الله شعبانی موثقی آمده است:

موفقیت‌ چشمگیر دانش‌آموزان عزیز استان همدان در آزمون سراسری و کسب رتبه اول که نصیب دانش آموز عزیزمان «آرش محمدی» شده و رتبه هشتم که از سوی دیگر دانش آموز عزیز «علی حمزه‌ئی» به دست آمده نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی و آموزشی استان و اراده پولادین و پشتکار این عزیزان است.

این موفقیت‌ها نه تنها افتخاری برای خانواده‌های محترم و معلمان تلاشگر محسوب می شود بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده استان و کشور عزیزمان است چراکه موفقیت و پیروزی دانش آموزان پرتلاش نویدبخش آینده‌ای روشن و درخشان برای ایران عزیز است.

اکنون جای بسی خرسندی است که شاهد شکوفایی استعدادها و فعلیت یافتن ظرفیت‌های غنی و ارزشمندی هستیم که پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی به وفور از آن برخوردار است.

بدون تردید موفقیت دانش آموزان عزیز حاصل برنامه ریزی و راهبری دستاندکاران دستگاه تعلیم و تربیت در استان، تلاش های تحسین برانگیز معلمان فرهیخته، همراهی اولیای گرامی و همت دانش آموزان با استعداد و ساعی است که امروز ثمره آن را می بینیم.

ضمن تبریک این موفقیت چشمگیر و افتخارآمیز به مدیرکل محترم و همکاران ایشان در مجموعه آموزش و پرورش استان، فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده های آنها برای ۲ دانش آموز حائز رتبه تک رقمی و تمامی دانش آموزان استان آرزوی موفقیت بیش از پیش در عرصه های مختلف دارم.

امید است این اتفاق مبارک سرآغاز درخشش‌های بیشتر برای استان باشد و در آینده شاهد رشد، شکوفایی و تعالی این خطه از میهن اسلامی باشیم.