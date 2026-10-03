https://mehrnews.com/x3ddD8 ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ کد مطلب 6966777 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ دویست و هفدهمین شب تجمع مردمی اسفراین برگزار شد اسفراین- دویست و هفدهمین شب تجمع مردم انقلابی اسفراین برگزار شد. دریافت 35 MB کد مطلب 6966777 کپی شد مطالب مرتبط اسفراینیها دویست و شانزدهمین شب را هم در خیابانها ایستادند ۲۱۵ شب اقتدار و صلابت پروشور اسفراین رقم خورد دویست و چهاردهمین شب تجمعات مردمی اسفراین دویست و سیزدهمین شب حماسهسازی مردم اسفراین مردم اسفراین در شب ۲۱۹ وحدت و ایستادگی را به نمایش گذاشتند ۲۱۲ شب اقتدار؛ مردم اسفراین در میدان امام خمینی(ره) ایستادهاند برگزاری رزمایش جانفدا در اسفراین برچسبها اسفراین تجمع مردمی ایران
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