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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۴

ثبت ۶۰۰ حادثه امدادی در کشور طی هفته گذشته

ثبت ۶۰۰ حادثه امدادی در کشور طی هفته گذشته

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با ارائه گزارش خدمات امدادی در بازه زمانی ۴ تا ۱۰ مهرماه سال جاری، از ثبت ۶۰۰ حادثه و انتقال ۴۳۱ مصدوم به مراکز درمانی در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ محمدحسین کبادی، در تشریح این خبر گفت: در جریان حوادث هفته گذشته، ۳۹۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴۴ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند. همچنین ۵۸ مورد نجات فنی، ۳۱ مورد رهاسازی جانباختگان، ۲۵ مورد انتقال افراد به مناطق امن و ۳ مورد رهاسازی افراد گرفتار در برف و سیلاب انجام شد.

کبادی افزود: در این بازه زمانی، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در ۷۳ مورد تجمع انبوه و مراجعات حضوری نیز ۱۰۱ خدمت ارائه کردند که شامل انتقال ۳۷ نفر به مراکز درمانی، درمان سرپایی ۵۶ نفر و اسکان و توزیع اقلام امدادی برای ۸ نفر بود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه امدادونجات، طی هفته ۴ تا ۱۰ مهرماه در مجموع ۴۳۱ مصدوم و بیمار به مراکز درمانی منتقل، ۱۰۰ نفر در محل حادثه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی دریافت و اقلام امدادی نیز بین ۲۰ نفر توزیع شد.

وی با اشاره به بیشترین حوادث ثبت‌شده در استان‌ها گفت: گلستان با ۵۷ حادثه، مازندران با ۵۳ حادثه و گیلان با ۴۷ حادثه، بیشترین تعداد حوادث را داشتند. از نظر تعداد مصدومان نیز آذربایجان غربی با ۱۱۶ نفر، سمنان با ۹۱ نفر و گلستان با ۸۶ نفر در صدر قرار گرفتند.

کبادی افزود: بیشترین انتقال مصدومان به مراکز درمانی در مازندران با ۴۸ نفر، گلستان با ۴۴ نفر و گیلان با ۳۷ نفر ثبت شد و در بخش نجات فنی نیز کرمان با ۱۰ نفر، قزوین با ۶ نفر و خراسان رضوی با ۵ نفر بیشترین آمار را داشتند.

ثبت ۴۴۲ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در بازه ۴ تا ۱۰ مهرماه، ۴۴۲ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور ثبت شد که در پی آن ۳۱۹ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۲۶ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در گلستان با ۴۳ مورد، اصفهان با ۳۴ مورد و گیلان و مازندران هرکدام با ۳۲ مورد ثبت شد. در انتقال مصدومان نیز گلستان با ۴۲ نفر، آذربایجان غربی و مازندران هرکدام با ۳۳ نفر و خراسان شمالی و گیلان هرکدام با ۲۸ نفر بیشترین آمار را داشتند.

وقوع ۳۲ حادثه کوهستان در یک هفته

کبادی همچنین از وقوع ۳۲ مورد حادثه کوهستان در کشور طی هفته ۴ تا ۱۰ مهرماه خبر داد و گفت: در این حوادث ۴۵ نفر دچار حادثه شدند که ۲۱ نفر از آنان مصدوم شدند.

وی افزود: تهران با ۸ حادثه و فارس با ۶ حادثه، بیشترین حوادث کوهستان را داشتند و از نظر تعداد حادثه‌دیدگان نیز تهران با ۸ نفر و فارس با ۶ نفر بیشترین آمار را ثبت کردند.

کد مطلب 6966787
محدثه رمضانعلی

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