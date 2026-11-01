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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

ثبت ۳۳۸ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور طی یک هفته

ثبت ۳۳۸ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور طی یک هفته

رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر از ثبت ۳۳۸ حادثه ترافیکی و ۲۴ حادثه کوهستانی در کشور طی یک هفته خبر داد و گفت: در این مدت ۲۷۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، با تشریح گزارش عملکرد یک‌هفته‌ای این سازمان اظهار کرد: از مجموع خدمات ارائه‌شده، ۲۷۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۳۲ نفر خدمات درمانی سرپایی در محل دریافت کردند و ۳۷ مورد عملیات نجات فنی نیز به ثبت رسید. همچنین ۱۸ نفر اسکان اضطراری داده شدند، ۲۰ نفر اقلام امدادی دریافت کردند و ۱۳ نفر به مناطق امن انتقال یافتند.

محمودی با اشاره به حضور نیروهای امدادی در تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز بیان کرد: در این بخش ۵۶ مورد تجمع و مراجعه ثبت شده که طی آن ۹۸ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند؛ از این تعداد، ۱۹ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۷۹ نفر نیز در محل خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

وی در تشریح پراکندگی حوادث در استان‌های کشور افزود: استان‌های گلستان با ۴۵ حادثه، مازندران با ۳۹ حادثه و آذربایجان غربی با ۳۱ حادثه، بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین تعداد مصدومان مربوط به استان‌های آذربایجان غربی با ۹۷ نفر، گلستان با ۹۲ نفر و مازندران با ۶۰ نفر بوده است.

رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به حوادث ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور گفت: در این بازه زمانی ۳۳۸ مورد حادثه ترافیکی به ثبت رسید که منجر به انتقال ۲۲۰ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۲۱ مصدوم در محل حادثه شد. استان‌های گلستان با ۳۲ حادثه، آذربایجان غربی با ۳۱ حادثه و مازندران با ۳۰ حادثه بیشترین آمار حوادث ترافیکی را داشتند.

محمودی همچنین از وقوع ۲۴ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور خبر داد و اظهار کرد: در این حوادث ۳۴ نفر دچار حادثه شدند که ۱۶ نفر از آنان مصدوم شدند. استان فارس با ۴ حادثه و ایلام با ۳ حادثه بیشترین تعداد حوادث کوهستان را به خود اختصاص دادند.

وی در ادامه به حوادث جوی اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۷ مورد حادثه جوی در کشور رخ داد که ۲۴۶ نفر را تحت تأثیر قرار داد و با تلاش نیروهای امدادی، آب‌گرفتگی ۵۵ منزل مسکونی تخلیه شد. استان اردبیل با ۳ حادثه و ۱۷۱ نفر حادثه‌دیده، بیشترین آمار را در این بخش داشت.

محمودی در پایان با تأکید بر تداوم آمادگی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران در سراسر کشور به‌صورت مستمر در آماده‌باش قرار دارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حوادث حاضر شده و خدمات امدادی و حمایتی مورد نیاز را به هم‌وطنان ارائه کنند.

کد مطلب 6996134

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